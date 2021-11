Le Théâtre St-Denis fait peau neuve et intègre l’Espace St-Denis

Plus de 100 ans après son inauguration, le Théâtre St-Denis s’apprête à vivre la plus importante transformation de son histoire. La salle de spectacle fera désormais partie de l’Espace St-Denis, un complexe de divertissement qui comprendra entre autres une nouvelle salle à usages multiples, des espaces de restauration et des salles de cinéma.

Les rénovations vont déjà bon train. La phase 1 des travaux, qui a pris fin en septembre 2020, a donné naissance à un nouvel édifice à cinq étages à l’angle de la rue Saint-Denis et du boulevard De Maisonneuve, à Montréal.

On y retrouvera entre autres les bureaux de la Compagnie France Film, propriétaire et exploitante du Théâtre St-Denis, ainsi que la Brasserie française, un bistrot dont l’ouverture est prévue pour l'été 2022.

La petite salle du St-Denis complètement transformée

Mais l’élément central de cette métamorphose est certainement la transformation complète du Théâtre St-Denis 2 en une nouvelle salle à vocations multiples du nom de Studio-Cabaret, dont l’ouverture est prévue pour le printemps prochain.

Cette salle multifonctionnelle, qui pourra accueillir entre 450 et 700 personnes, sera équipée de manière à pouvoir accueillir des spectacles traditionnels, des diffusions de films ou des événements d’affaires, en plus d’offrir des possibilités de captation pour la télé ou le web.

Le Studio-Cabaret sera muni d’équipements de projection 4K et d’un dispositif d’écrans DEL qui permettra de créer un environnement virtuel de 180 degrés. Il comprendra également un service de restauration fourni par la Brasserie française, qui sera, à terme, reliée au foyer du Studio-Cabaret.

Un autre morceau majeur de la phase 2 des travaux est la construction du restaurant Le Marie-Louise, qui sera aménagé dès le mois de juin 2022 sur le toit du Studio-Cabaret.

Un spectacle de cirque pour inaugurer le Studio-Cabaret

Le Studio-Cabaret sera inauguré le 8 juin avec Mon île, mon cœur, un spectacle exclusif produit par la compagnie circassienne Les 7 Doigts et présenté en collaboration avec Montréal Complètement Cirque.

L'œuvre signée Shana Carroll, cofondatrice et directrice artistique des 7 Doigts, mélangera cirque acrobatique, théâtre, danse et multimédia pour raconter la ville à travers le parcours d’un nouvel arrivant.

[Le Studio-Cabaret] va nous permettre de faire un spectacle vraiment immersif , a affirmé Shana Carroll à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18, lors d’une conférence de presse lundi.

La salle principale du St-Denis revampée en 2023

La troisième phase des travaux, qui débutera en mai 2023, consistera à refaire une beauté à la salle principale du Théâtre St-Denis, tout en respectant son patrimoine architectural.

La phase finale des travaux consistera en une refonte du complexe cinématographique de la rue Émery, présentement occupé par le Cineplex Odéon Quartier latin. Le premier étage sera entièrement refait pour accueillir Cité Création Montréal, une proposition de réalité mixte intégrant de l’intelligence artificielle. Le deuxième étage conservera ses salles de cinéma.

Relancer le Quartier latin

Je t’en parle avec des frissons dans le dos , a affirmé Jean-Claude Chabot, vice-président aux relations publiques et au développement des affaires pour la Compagnie France Film, qui a financé les deux premières phases des travaux, à Catherine Richer à l'occasion de la conférence de presse.

L’Espace St-Denis va refléter l’est de Montréal et s’intégrer avec les intervenants du quartier comme l’UQAM, qui se cherchait un genre de tremplin urbain pour attirer sa clientèle. [...] Il fait partie du Partenariat du Quartier des spectacles, mais ça va être un fleuron de plus, différent de l’ouest, avec une résonance plus francophone, plus latine.

« Dans 10 ans d’ici, on ne s’y reconnaîtra plus. [Le Quartier latin] va être le quartier le plus couru de Montréal. » — Une citation de Jean-Claude Chabot, VP relations publiques et développement des affaires, Compagnie France Film

Ça fait plusieurs années qu’on est en réflexion à se demander comment donner un second souffle à ce cœur battant de la francophonie au Québec , a de son côté affirmé Manon Massé, députée solidaire de Sainte-Marie–Saint-Jacques, également croisée à la conférence de presse. Je pense que l’Espace St-Denis vient donner un premier souffle dans la revitalisation de l’artère.

Les billets pour le spectacle Mon île, mon cœur, qui sera présenté du 7 au 25 juin, sont déjà en vente sur le site de l’Espace St-Denis  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.