Val-d’Or invite la population à s’exprimer en photos au sujet de la pandémie

L’initiative vise à la fois à permettre aux gens d’imager leurs sentiments sur ce qu’ils ont vécu depuis mars 2020, mais aussi à se tourner vers l’avenir.

On a vécu un traumatisme collectif important et il faut en parler, soutient Paul-Antoine Martel, conseiller en relations avec le milieu et membre du comité du Projet Réconf’Or. C’est important d’exprimer comment on a vécu la pandémie et le ressentiment que ça a amené, mais aussi à penser comment on va vivre l’après-confinement. On veut savoir comment les gens voient l’avenir et ce qu’ils souhaitent le plus retrouver. Puisqu’une image vaut 1000 mots, on veut les laisser s’exprimer en photographies.

Le projet n’est pas un concours et il est doté de prix de participation. L’objectif est de recueillir un maximum de points de vue, qui pourront être diffusés à travers les moyens de communication de la Ville de Val-d’Or et éventuellement faire l’objet de différentes expositions.

Il s’agit du troisième volet du Projet Réconf’Or, une initiative mise de l’avant par le Comité de vigie psychosociale de Val-d’Or.

Il y a un an, plus de 800 cartes de voeux du Nouvel An avaient été distribuées à des personnes âgées vivant en résidence.

Au printemps dernier, plus de 600 personnes ont utilisé les services de la Ligue Réconf’Or, qui offrait un message différent chaque jour pour briser l’isolement, par un texte, un poème, un conte ou encore une chanson.