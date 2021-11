Affaire Dafonte Miller : la police n’a pas averti l’UES, selon un rapport

Michael Theriault, un policier qui n'était pas en service au moment des faits, a tabassé M. Miller, un jeune homme noir, en décembre 2016.

Il y a quatre ans, le chef de la police de Toronto de l'époque, Mark Saunders, avait annoncé que la force ouvrirait une enquête sur la gestion policière de cet incident qui a eu lieu à Whitby.

Le rapport de 11 pages de la police régionale de Waterloo a été rendu public mardi mais est daté du 9 octobre 2020.

M. Miller a publié une déclaration pour réagir à la nouvelle. Le Service de police de Toronto a souligné l'importance de la transparence dans son examen de mon cas. Ma famille et moi ne comprenons pas pourquoi ils ne sont que transparents lorsqu’ils sont sur le point de rendre quelque chose public , a-t-il déclaré.

« Ce n'est pas une façon efficace de construire des ponts avec ma famille et la communauté noire » — Une citation de Dafonte Miller

Le rapport de la police de Waterloo note que la décision de la police de Toronto de ne pas informer l' UESUnité des enquêtes spéciales reposait en grande partie sur le fait que Michael Theriault a nié s'être identifié comme un policier pendant l'incident.

Néanmoins, le rapport conclut : Un agent de police qui n'est pas en service reste un agent de la paix. Bien qu'il n'y ait aucune information selon laquelle Michael Theriault aurait dit à M. Miller qu'il était un agent de police au moment de cet incident, il devait être considéré comme ayant engagé son serment de fonction en procédant à une arrestation.

Si l'agent exerce l'un de ces pouvoirs, il le fait en tant qu'agent de police. On peut affirmer qu'il s'est mis en service , poursuit le document.

Theriault a finalement été reconnu coupable de voies de fait et condamné à neuf mois derrière les barreaux, mais il a été acquitté, ainsi que son frère, des accusations supplémentaires de voies de fait graves et d'entrave à la justice. Le plus haut tribunal de l'Ontario a confirmé sa condamnation plus tôt cette année.

Les preuves médico-légales ont montré au procès que Dafonte Miller a perdu l'usage de son œil après avoir été frappé par Theriault. Le policier a par la suite utilisé un tuyau de métal pour le blesser à la tête de façon gratuite et sauvage.

Selon le rapport de la police de Waterloo, la décision de ne pas informer l' UESUnité des enquêtes spéciales a été prise par l'inspecteur Edward Boyd, l'agent de liaison du chef de l'Unité des enquêtes spéciales à l'époque, ainsi que par l'inspecteur Peter Moreira.

Mais dans sa réponse au rapport, l'actuel chef de la police de Toronto, James Ramer, a écrit que M. Moreira était le subordonné de M. Boyd et que, par conséquent, aucune mesure disciplinaire n'a été prise à son encontre. M. Boyd, quant à lui, est maintenant à la retraite et, selon M. Ramer, n'est plus assujetti à la Loi sur les services de police.

Le chef de police de Toronto James Ramer avait présenté ses excuses en août 2020. (Archives) Photo : Radio-Canada

En août dernier, M. Ramer a présenté ses excuses à M. Miller et à sa famille et a confirmé que la police avait pris la mauvaise décision lorsqu’elle a omis de contacter l' UESUnité des enquêtes spéciales .

Mardi, en réponse aux recommandations du rapport de la police de Waterloo, M. Ramer a déclaré que des changements importants aux procédures de service ont été identifiés par le rapport, ce qui apportera clarté et cohérence à la notification de l' UESUnité des enquêtes spéciales à l'avenir .

Ces changements comprennent la mise à jour des procédures afin d'indiquer que les événements survenus en dehors des heures de service peuvent faire l'objet d'une enquête de l' UESUnité des enquêtes spéciales , ainsi que la formation du personnel impliqué dans les processus de notification sur ces changements.

Les enquêteurs chargés du rapport rendu public mardi se sont également penchés sur les allégations d'influence inappropriée du père de Michael Theriault, John Theriault, qui était à l'époque un policier de Toronto travaillant dans l'unité des normes professionnelles de la police.

Le rapport n'a trouvé aucune information à cet égard , ajoutant que, bien que John Theriault ait été présent sur les lieux de l'incident, rien n'indique qu'il ait exercé une influence indue dans cette affaire ou qu'il s'y soit impliqué, ou qu'il ait participé à une décision concernant la notification de l'UES .

Avec les informations de CBC News