Les Aigles Bleus et les Canadiens de Montréal, même combat!

Jadis, on surnommait les Aigles Bleus de l'Université de Moncton « les Canadiens de Montréal de l'Acadie ». Les deux équipes avaient du succès et elles étaient d'une grande importance pour leur communauté. En 2021, on pourrait encore comparer les deux, même si c'est moins flatteur.

C'est plate se comparer aux Canadiens, mais en même temps, on a vécu un petit peu la même situation , lance Judes Vallée, en souriant.

L'entraîneur des Aigles Bleus fait un peu d'humour et il se fera sûrement taquiner pour cela, mais l'image frappe tout de même.

Judes Vallée dirige les Aigles Bleus au hockey masculin depuis juin 2017. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Les performances du Bleu et Or ne sont pas à la hauteur des attentes et chaque erreur fait boule de neige. Un peu comme les Canadiens...

Puis, là, on doute de nous-mêmes. Après ça, on doute du coéquipier, on doute de l'équipe, ça devient une roue qui tourne , explique le mentor des Aigles Bleus.

Les Aigles Bleus ont eu de la difficulté cette saison et les recrues ont vu beaucoup d'action. Le gardien de but des Aigles Bleus, Émile Samson, a réussi un arrêt contre William Bower (#16) des X-Men au hockey masculin de SUA, samedi, à Moncton. Wilson Forest (#21) des Aigles Bleus aide son gardien de but sur le jeu. Photo : Normand Léger / Université de Moncton

Moncton n'a que 4 victoires en 14 parties, bon pour la 7e et dernière place au classement. Les Aigles ont marqué 31 buts, la pire production de la ligue de hockey du Sport universitaire de l'Atlantique (SUA).

« Je crois encore qu'on a une meilleure équipe que notre fiche l'indique actuellement. » — Une citation de Judes Vallée

Les blessures à six vétérans, comme Vincent Deslauriers, ont nui à l'équipe. Il y a aussi 14 nouveaux joueurs qui doivent s'adapter rapidement à la puissante ligue universitaire de l'Atlantique.

On les a lancés vraiment dans la gueule du loup. Dans le sens qu'ils ont eu des rôles vraiment importants. Puis, la game n’est pas la même. C'est un jeu d'hommes contre des gars de 22 à 26 ans! Donc, c'est sûr qu'un joueur de 21 ans, qui a eu du succès au junior majeur, doit apprendre à gérer une game différente que celle dans notre ligue , mentionne Judes Vallée.

Mika Cyr marque contre Logan Flodell, le gardien des Axemen d'Acadia, le 13 novembre dernier. Photo : Normand Léger / Université de Moncton

Des joueurs qui ont brillé dans le junior majeur, comme Mika Cyr, ont pris des bouchées doubles pour redresser la situation. L'attaquant, originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska, vient de connaître ses meilleurs moments avec 4 buts en deux parties.

Je me suis fait avertir par tout le monde qu'il y allait avoir une bonne période d'adaptation , mentionne l'athlète masculin de la semaine à l'Université de Moncton. Je suis sûr que je ne suis pas le seul qui est passé par là .

Mika Cyr avoue se mettre beaucoup de pression pour réussir, car il a le sport et son équipe à cœur.

Les Aigles Bleus gardent le moral, malgré 4 petites victoires en 14 parties, ils sont toujours dans la course pour une place en séries éliminatoires. Seulement 6 points au classement séparent la 7e et la 3e position.

Judes Vallée a donc plus d'espoir de s'en sortir que les Canadiens. Et les joueurs comptent bien confondre les sceptiques.

Les prochains matchs auront lieu vendredi à Halifax, contre Saint-Mary's, et samedi à Moncton contre Acadia.