L’opposition déplore un discours du Trône sans substance

Un discours du Trône d'une « vacuité considérable » qui rate sa cible et ne répond pas aux besoins de la population : c'est le verdict des partis d'opposition à Ottawa devant les grandes orientations du gouvernement Trudeau exprimées mardi.

Deux mois après des élections générales qui ont donné un Parlement calqué presque à l’identique sur le précédent, l’issue du vote de confiance sur le discours du Trône, critiqué surtout pour ce qui ne s'y trouve pas, ne donne cependant lieu à aucun suspense : le gouvernement minoritaire survivra, même si l'opposition dit rester sur sa faim.

En fait, je ne connais aucune raison de voter pour, mais je ne connais aucune raison de voter contre , a résumé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en entrevue à ICI RDI. On va laisser aller parce qu’on a appris, avec l’expérience, qu’on est capable d’apporter de bons changements en cours de route.

Pour l'heure, il dénonce un discours dénué d' intentions claires et d'une vacuité considérable , même si, en août dernier, le gouvernement a plongé le Canada en campagne électorale sous prétexte qu' il y avait une urgence de se donner les outils et un mandat pour gérer la sortie de pandémie et d'autres enjeux .

Ça contient des mots clés, des "buzz words" – Autochtones, armes à feu, relance économique, changements climatiques , a énuméré M. Blanchet. Les enjeux sont nommés, mais il n'y a absolument aucune mesure.

« Le discours du Trône ne contient rien et, même lu lentement, il est très court. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Même si le Parti conservateur du Canada (PCC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD) s'opposaient au discours du Trône, l'appui des 32 députés bloquistes, alliés pour l'occasion aux 159 libéraux, suffira pour le faire adopter.

Le chef de l'opposition officielle, Erin O'Toole, a déjà indiqué que les troupes conservatrices s'y opposeraient probablement . Il n'y a pas un plan pour l'économie , a-t-il expliqué sur les ondes d'ICI RDI, réclamant une relance économique dans chaque secteur, y compris dans le secteur des ressources naturelles .

Le leader conservateur critique aussi le manque d' actions concrètes pour régler des enjeux comme la crise du coût de la vie , la pénurie de main-d'œuvre ou le taux de chômage très élevé en comparaison avec les pays du G7.

Ce discours du Trône échoue à montrer une vraie vision pour l'avenir , a pour sa part affirmé le chef du NPD, Jagmeet Singh, au cours d'un point de presse donné dans le foyer de la Chambre des communes.

Le gouvernement libéral ne prend pas les moyens pour répondre aux besoins des gens , a-t-il soutenu. Le discours parle de santé, sans toutefois annoncer d'investissements ni d'augmentation du financement des provinces dans ce domaine, illustre-t-il.

On doit éliminer les subventions aux entreprises pétrolières et, dans ce discours du Trône, ils ont complètement oublié de parler de ça , a-t-il ajouté, une préoccupation partagée par le chef bloquiste.