Le refuge pour sans-abri Living Space Timmins déménage

À sa nouvelle adresse inaugurée lundi — au 316 rue Spruce Sud — Living Space aura désormais 50 lits pour loger les sans-abri, soit 20 de plus qu’à son emplacement précédent sur la rue Cedar.

Le directeur général de Living Space, Jason Sereda, ajoute que le nouvel espace permettra de consolider les partenariats avec d’autres services communautaires.

Les sans-abri pourront avoir accès à des médecins et des spécialistes en soins de santé mentale, ajoute-t-il, ainsi qu’à des activités culturelles.

Nous savons que tout ça, c’est important pour que les gens soient reconnectés avec leurs communautés, et se remettent sur la bonne voie vers un logement permanent , indique M. Sereda.

« C’est une grande étape pour notre communauté. Le but d’éliminer le sans-abrisme ne peut pas être atteint par Living Space à lui seul. Il faut que la communauté entière y participe. » — Une citation de Jason Sereda, directeur général de Living Space

L'ancien édifice de Living Space sera converti en logements de transition. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Pour la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Timmins, Mickayla Bird, la journée de lundi était très nostalgique , car l’organisme a occupé le même bâtiment jusqu’en 2013.

C’est un endroit qui nous est très familier [...], savoir que Living Space va se servir de ces locaux d’une bonne manière est quand même remarquable , souligne-t-elle.

La pandémie a exacerbé le sans-abrisme à Timmins, fait savoir Mme Bird, et les bénéficiaires des services de Living Space ont besoin d’un environnement chaleureux et accueillant qui leur permet de tisser de bonnes relations .

La conseillère municipale de Timmins, Michelle Boileau, qui siège aussi au Conseil des services sociaux du district de Cochrane, estime aussi que l’endroit plus ouvert où se trouve désormais Living Space favorisera la socialisation, les retrouvailles et l’accès aux services [précis] recherchés par les sans-abri.

La conseillère municipale de Timmins, Michelle Boileau, siège aussi au Conseil des services sociaux du district de Cochrane. Photo : Facebook/Michelle Boileau

En partenariat avec Contact Nord, Living Space mettra sur pied un centre d’apprentissage en ligne.

« C’est vraiment une valeur ajoutée en comparaison avec ce qu’ils avaient à leur autre emplacement. Maintenant, c’est presque comme si tout est possible. L’objectif ultime, c’est de mettre fin au sans-abrisme [à Timmins] d’ici 2025. C’est sûr que ça va leur permettre d’avancer davantage vers cet objectif. » — Une citation de Michelle Boileau, conseillère municipale de Timmins

Plus de logements de transition

L’ancien édifice de Living Space sera converti en logements de transition.

Il y aura ainsi huit chambres de plus — pour un total de 20 — qui hébergeront des personnes rencontrées dans les refuges d’urgence ou par le biais d’agences communautaires, et qui ont besoin d’un petit peu plus de soutien pour travailler sur leurs activités quotidiennes pour pouvoir vivre de manière autonome dans la communauté , selon Jason Sereda.

Des activités de développement des compétences notamment en littératie financière y seront offertes, ce qui est très bien pour les occupants de ces logements, souligne la conseillère Michelle Boileau, d’autant plus que les logements de transition sont beaucoup plus propices à leur recherche d’emploi .

« Ça leur donne l’élan vers la prochaine étape de leur vie. [...] C’est beaucoup plus facile de maintenir un emploi quand on vit dans ce genre d’environnement plutôt que dans un refuge pour sans-abri. C’est un besoin important pour la communauté, on en a très peu. » — Une citation de Michelle Boileau, conseillère municipale de Timmins

Le déménagement annoncé de Living Space avait suscité, un peu plus tôt cette année, une certaine opposition de la part de citoyens qui ne voulaient pas voir un refuge s’établir dans leur quartier résidentiel.

Mais après avoir tenu des consultations publiques tout au long de l’été, Jason Sereda estime qu’ il y a certainement beaucoup plus de compréhension de la part de ses nouveaux voisins.