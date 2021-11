Le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or franchit un pas vers sa relocalisation

L’entreprise Agnico Eagle a confirmé mardi une participation de 250 000 $ dans ce projet de 5,2 millions de dollars, qui vise à doter le Centre de bénévolat de locaux plus vastes et plus fonctionnels, sur le chemin Sullivan à Val-d’Or.

En plus de la contribution financière du Centre et de subventions gouvernementales qui devraient être annoncées prochainement, l’organisme doit toujours recueillir 1,2 million de dollars auprès de partenaires du milieu.

Nous ferons des annonces en temps et lieu, mais nous sommes très confiants de relever le défi du financement, souligne la directrice générale Lina Dupras. Le projet va bon train et on attend des confirmations de sommes importantes dans les prochains mois. On a déjà acquis le terrain et les contrats sont donnés aux architectes et ingénieurs. Ça va de l’avant comme prévu.

L’objectif du Centre de bénévolat est d’amorcer les travaux au printemps 2022.