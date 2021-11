Edmonton n’a pas de refuge pour les familles itinérantes, selon une intervenante

La fondatrice de la patrouille communautaire Bear Clan d’Edmonton et Beaver Hills, Judith Gale, témoigne du phénomène grandissant de l'itinérance des familles.

Les propriétaires ne sont pas très patients avec nos frères et nos sœurs. Nous avons vu des familles entières [vivre] sous la même tente, car elles ne veulent pas être séparées , raconte-t-elle.

Judith Gale a averti le premier ministre albertain de cette problématique lors de son passage à Edmonton la semaine dernière. Jason Kenney annonçait l’investissement de 23 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux personnes vulnérables.

Judith Gale appelle la création de refuges configurés en appartements afin de fournir un logis temporaire et un accès à une gamme de services pour les familles.

Des familles d’Edmonton se déplacent à Calgary

Deux refuges pour famille en situation d’itinérance existent à Calgary. Une personne responsable des communications à Brenda’s House admet recevoir des appels de familles d’Edmonton.

La directrice générale de Inn from the Cold fait le même constat. Selon Heather Morley, des familles de la capitale albertaine, et même des provinces voisines, voyagent au refuge pour famille du centre-ville de Calgary pour chercher de l’aide.

L'itinérance familiale peut être difficile à comprendre et à mesurer, estime la directrice générale. Elle désigne la notion d'itinérance cachée pour expliquer cette tendance. Le nombre de familles sans domicile fixe ne se reflète pas dans les statistiques des municipalités, car elles trouvent un logis chez un ami à la place d’un refuge, précise Heather Morley.

Judith Gale abonde dans le même sens. Les familles qu’elle rencontre préfèrent rester dans une tente ou chez une connaissance plutôt que de se séparer. Une partie de la famille dans les refuges pour hommes, les autres dans ceux pour les femmes et les enfants qui se retrouvent peu importe le cas dans un environnement chaotique.

Environ 15 % des familles que nous voyons sont des pères monoparentaux , dit Heather Morley. Un refuge pour femmes n’est pas un endroit approprié où aller pour un père seul et ses enfants.

Heather Morley ajoute que la demande de place dans les refuges et pour les services qu'ils offrent a bondi durant la pandémie.

Aucun plan provincial pour créer un refuge familial à Edmonton

Justin Marshall, l’attaché presse du ministre des Services sociaux et communautaires fait savoir qu’aucune démarche n’est en branle pour financer un refuge pour les familles en situation d’itinérance à Edmonton.

Trouver du logement aux familles a toujours été la priorité de nos fournisseurs locaux, c’est pour ça , indique-t-il.

La province vient en aide aux familles par l'entremise du programme de soutien du revenu. Cette allocation pour les besoins d'urgences couvre les frais d'hébergement temporaire, de nourriture, de garde d'enfants et autres.

