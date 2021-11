Des constats accablants de la protectrice sur la crise dans les CHSLD au Québec

Il aura fallu la catastrophe du CHSLD Herron pour ajouter des mesures concrètes et applicables dans les milieux de vie pour aînés, déplore la protectrice du citoyen du Québec, Marie Rinfret. Elle a déposé mardi son rapport final pour cibler les causes de la crise dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) durant la première vague de la pandémie.

Ses 11 constats accablants témoignent du manque de préparation des autorités sanitaires. La séquence des événements démontre que ce n’est qu’à partir de la mi-mars que le Québec a réellement pris conscience de la virulence du virus et qu’il fallait préparer les milieux de vie pour aînés. C’est pourtant un mois plus tard, alors que les éclosions se multipliaient dans les CHSLD et que les morts s’additionnaient à une vitesse fulgurante, que le personnel sur le terrain a finalement reçu des directives plus claires.

En janvier 2020, avant même que la COVID-19 se propage au Québec, tous les yeux étaient tournés vers l’Europe, durement frappée par le virus. L’Italie était confrontée à une augmentation exponentielle de cas nécessitant une intervention médicale. De plus en plus de personnes se voyaient refuser l’accès aux hôpitaux italiens, faute de ressources pour les accueillir.

Anticipant des problèmes semblables à ceux de l’Italie, le Québec a d’abord voulu protéger sa capacité hospitalière, en transférant des milliers de personnes hospitalisées vers des CHSLD. La protectrice du citoyen remarque qu’aucune analyse des risques n’a été réalisée. Les CHSLD n’ont été pris en compte par aucun scénario.

Dès la mi-mars, les transferts d’usagers dans les CHSLD ont suscité des inquiétudes. Entre autres, il n'avaient pas assez d'équipements de protection individuelle pour les employés, il était difficile d’implanter des aires de confinement, ainsi que des zones froides et chaudes. Un guide de mesures a été transmis au réseau de la santé le 12 mars, mais en pareil contexte, les directives pouvaient difficilement être mises en œuvre. Le guide faisait état de mesures tellement générales et peu opérationnelles qu’il était pratiquement impossible de les appliquer concrètement sur le terrain.

C’est donc en pleine crise, constatant que plusieurs CHSLD avaient perdu le contrôle des éclosions au début avril 2020, qu’il a fallu, précipitamment, remédier aux lacunes et redresser la situation , écrit Mme Rinfret. Des équipes ont été déployées, des annonces concernant la réaffectation des ressources humaines ont suivi, et des équipements ont été fournis à l’ensemble du personnel, notamment.

Dans son témoignage dans le cadre de l'enquête publique sur les morts survenues dans les milieux de vie pour aînés, la semaine dernière, Danielle McCann, ministre de la Santé au moment de la première vague de COVID-19, a estimé que nombre de ces décès s'expliquaient par des défaillances dans la chaîne de commandement de certains CISSS et CIUSSS.

Lorsque la coroner Géhane Kamel lui a demandé à qui revenait la responsabilité de la préparation des CHSLD à faire face à cette situation en mars 2020, Mme McCann a simplement répondu : Aux PDG.

La protectrice a eu accès aux informations « détruites » Lors du huis clos, la protectrice du citoyen a révélé qu'elle avait eu accès à tous les rapports de visites de vigie en CHSLD, les mêmes qui avaient soi-disant disparu quand la coroner les demandait. Lisez nos articles au sujet de ces rapports et des réactions de l'opposition à la suite de ces révélations.

Confusion et cafouillage

Une certaine confusion régnait aussi dans le recrutement et l’affectation des effectifs en renfort, notamment ceux provenant de la plateforme Je contribue . La protectrice déplore beaucoup d’improvisation. Les établissements ne disposaient pas de données pour bien déployer les volontaires, ce qui rendait la coordination problématique.

On recueillait des noms par "Je contribue". Mais quand on avait besoin de ces personnes, on n’avait pas la structure pour traiter le flot. Les gens étaient frustrés, ils n’étaient pas appelés , indique un témoin non identifié.

Marie Rinfret recommande d’ailleurs un plan provincial de déploiement de la main-d’œuvre d’urgence.

Elle note aussi un cafouillage dans l’application des directives. Comme les CHSLD ne comptaient aucun gestionnaire, il n’y avait pas de gouvernance locale pour prendre des décisions adaptées.

La transmission des informations et des consignes a également reflété un réel cafouillage à un moment où la communication verticale à partir des experts et du ministère jusqu’au terrain aurait dû mieux outiller et sécuriser le personnel, les résidents et leurs proches.

Des proches aidants indispensables

Dans son rapport, Marie Rinfret note que l’interdiction de visites dans les CHSLD a généré une profonde détresse dans les milieux de vie. Selon elle, il faut s’assurer que l’accès des proches aidants ne soit jamais interdit. Elle reconnaît cependant qu’il était difficile de les garder sur place sans équipement de protection. Québec aurait dû évaluer les impacts de cette décision.

Au plus fort de la crise, les CHSLD ont été privés de l’aide compétente de personnes qui connaissaient leurs proches respectifs et le milieu de vie. Marie Rinfret affirme que la première vague aura prouvé, hors de tout doute, que les personnes proches aidantes en CHSLD doivent être accueillies au sein de l’équipe de soins et disposer des outils pour leur permettre de jouer leur rôle .

Devoir de se souvenir

Un total de 1355 personnes ont répondu à l’appel de témoignages de Marie Rinfret. Seize mémoires ont été déposés et 250 entretiens ont été réalisés avec des gens impliqués dans la crise. Pas moins de 27 recommandations émanent de ceux-ci.

Parmi celles-ci, Marie Rinfret recommande de suivre les retombées de tout rapport d’enquête adressé au ministère de la Santé concernant la crise de la COVID-19 dans le secteur des soins de longue durée.

Elle croit aussi qu’il faut instaurer des actes de commémoration annuelle des victimes et des personnes qui ont travaillé auprès d’elles.

En date du 28 juin 2020, 69 % des personnes décédées de la COVID-19 au Québec vivaient dans les CHSLD ou étaient hébergées sur une unité de soins de longue durée en centre hospitalier.