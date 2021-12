Les 8 histoires sur les animaux qui ont marqué le Grand Nord en 2021

Entre les études scientifiques ou les vidéos d’amateurs, l’année 2021 a montré une fois de plus que les animaux ont leur importance dans le Grand Nord. Que cela soit les lynx, les saumons ou les espèces éteintes comme les mammouths, plusieurs ont été mis en vedette pour leurs comportements et leurs enseignements. Voici les histoires des 12 derniers mois à ne pas manquer.

Un lionceau des cavernes de 28 000 ans retrouvé en très bon état en Sibérie

Les organes et les moustaches de la jeune lionne ont été conservés. Photo : Radio-Canada / Love Dalén

Selon les chercheurs, la femelle lionceau Sparta pourrait être l’animal de l’ère glaciaire le mieux conservé jamais retrouvé. Un résident russe l’a découverte alors qu’il recherchait des défenses de mammouth le long de la rivière Semyuelyakh.

Des ossements préhistoriques découverts dans une mine du Yukon

Le mineur Trey Charlie et ses collègues ont trouvé ce qui semble être deux squelettes de mammouth le 25 mai 2021. Photo : Photo envoyée par Trey Charlie

En retournant de la boue, deux employés d’une mine située non loin de Dawson, au Yukon, sont tombés sur ce qui semble être des squelettes de mammouth. Le gros mammifère a parcouru le Yukon et l’Alaska il y a plus de 12 000 ans.

Près de 30 000 saumons quinnats disparaissent des sonars du fleuve Yukon

Les stocks de saumons quinnats du fleuve Yukon inquiètent les observateurs depuis de nombreuses années. Ici, des saumons en fin de migration sont photographiés à la passe migratoire du barrage hydroélectrique de Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Des dizaines de milliers de saumons quinnats qui disparaissent entre l’embouchure du fleuve Yukon, en Alaska, et la frontière du Yukon, en 2020, poussent les autorités à ouvrir une enquête. Entre mauvais comptage et braconnage, les raisons peuvent être nombreuses pour expliquer un écart dans le décompte.

Des lynx aux habitudes de chasse surprenantes, au Yukon

Les scientifiques ont dû capturer une vingtaine de lynx pour réaliser leur étude. Photo : Allyson Menzies

Une étude dans le parc national de Kluane semble montrer que les lynx sont plus paresseux qu’il n’y paraît dans leurs habitudes de chasse. Les félins pourraient en effet profiter de proies qu’ils n’ont pas eux-mêmes tuées.

Mort mystérieuse de centaines d’oies blanches au Nunavut

Des oies des neiges sur l’île Bylot, au Nunavut. Photo : Frédéric Dulude/Courtoisie de Marie-Christine Cadieux

Plusieurs centaines d’oies des neiges sont découvertes mortes près de Cambridge Bay, en septembre, et ce n’est pas la première fois qu’un tel phénomène se produit au Nunavut.

Les chiens auraient accompagné les premiers humains dans le Grand Nord

Le fragment d'os de chien de 10 150 ans permet de comprendre par quel endroit les humains et leurs chiens sont arrivés en Amérique. Photo : Douglas Levere / University at Buffalo

Après avoir découvert des restes d’un canidé datant de plus de 10 000 ans, des scientifiques nous rappellent que le meilleur ami de l’homme porte bien son nom, puisque des chiens auraient accompagné les premiers humains ayant foulé le sol du continent nord-américain.

La défense du narval dévoile l’histoire du climat

Les changements climatiques dans le Grand Nord causent bien des ennuis au narval. Photo : iStock / dottedhippo

Des chercheurs issus de différents pays se sont intéressés aux défenses des narvals qui gardent en elle jusqu'à 50 années d’histoire pour comprendre notamment comment le cétacé de l’Arctique fait face aux changements climatiques. Cette étude est semblable à celle d’un tronc pour comprendre le passé d’un arbre.

Yukon : la folle course-poursuite entre un carcajou, un corbeau et un lièvre

Un lapin s'est retrouvé pris dans une attaque face à deux prédateurs. Photo : Istock

Un Yukonnais a filmé une scène depuis sa voiture montrant une course-poursuite improbable dans laquelle un corbeau semble offrir ses services à un carcajou qui poursuit un lièvre... à moins que cela n'ait été une ruse pour repartir, seul, avec la proie.