Deux rapports déposés sur les services en français en éducation et aux aînés

Le Comité consultatif en matière d’affaires francophones dépose deux rapports pour guider la mise en place de politiques de services en français dans les secteurs de l’éducation et des services pour aînés.

Les deux rapports, intitulés Éducation postsecondaire et Services aux aînés , ont été remis au secrétaire législatif et agent de liaison pour les affaires francophones, Todd Goudy.

Selon le président du Comité consultatif en matière d’affaires francophones, Michel Dubé, les rapports présentent des recommandations pour accroître la contribution des francophones à leur communauté et à la province.

« L'éducation postsecondaire et les services aux aînés sont deux enjeux importants pour la communauté francophone de la Saskatchewan. » — Une citation de Michel Dubé, président du Comité consultatif en matière d’affaires francophones

Éducation postsecondaire

Le premier rapport se penche sur les possibilités, pour les diplômés francophones et d'immersion française, de poursuivre leurs études en français, et ce, sans devoir quitter la province.

Le Comité a fait plusieurs recommandations afin de favoriser la rétention des étudiants francophones dans la province. Il propose au ministère de l’Enseignement supérieur de réaliser la stratégie Vision 2030 , qui a pour objectif d’offrir une formation qui répond aux besoins des étudiants et de la collectivité.

Le Comité recommande au ministère de l’Enseignement supérieur de collaborer avec le Collège Mathieu dans le projet de modification de la charte du Collège. L'établissement fait face à plusieurs difficultés en ce concerne ses installations.

De plus, le Comité conseille d’assurer le financement du Collège Mathieu et de la Cité universitaire francophone, puis d’aider ces deux établissements à recruter des étudiants francophones à l'extérieur de la Saskatchewan.

Des services pour aînés

Le Comité critique l’absence de services gouvernementaux en français en ce qui a trait aux aînés et le manque de volonté du gouvernement d’offrir des services en français.

Il reproche aussi à la Saskatchewan de ne pas prêter suffisamment d'attention à la situation des aînés fransaskois. Cela entraîne, selon lui, une méconnaissance de leurs besoins.

Le rapport sur les services aux aînés propose des recommandations pour mieux répondre aux besoins des aînés francophones et leur permettre de rester dans leur logement le plus longtemps possible.

Le Comité consultatif en matière d’affaires francophones propose de traduire la documentation sur les programmes et les services offerts aux aînés en français.

Il demande également d’élargir l’offre de services aux aînés et de recenser les besoins des aînés francophones en matière de logement.

Par ailleurs, le Comité recommande d’appuyer les professionnels de la santé francophones en leur offrant de la formation et de créer un ministère responsable des personnes âgées.

Pour préparer ces deux rapports, le Comité a consulté l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé et des Services sociaux ainsi que certains organismes communautaires francophones.