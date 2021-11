La pénurie de main-d’oeuvre, plus gros obstacle aux forages pétroliers

Convaincre les travailleurs de revenir dans l’industrie pétrolière et gazière est le défi qui compromet le plus la relance du secteur, selon l’Association canadienne des entreprises de l’énergie (CAOEC).

L’Association qui représente principalement les entreprises de forage a publié des prévisions positives pour les prochains mois. Elle estime que les prix élevés du pétrole et la demande constante conduiront à une augmentation du nombre de forages de 27 % entre 2021 et 2022.

L’activité du secteur dépassera les niveaux de l’avant-pandémie.

C’est la bonne nouvelle que nous attendons depuis sept ans. Pour la première fois depuis longtemps, nos entreprises qui ont été au bord de la banqueroute sont optimistes , s’est réjoui le président de CAOECAssociation canadienne des entreprises de l'énergie , Mark Scholz.

Environ 7200 emplois directs et indirects supplémentaires seront créés au Canada, selon ses prévisions, si les entreprises arrivent à les pourvoir.

« La main-d’oeuvre, c’est le plus grand danger de nos prévisions. » — Une citation de Mark Scholz, président CAOEC

Les sept années depuis la chute des prix du pétrole ont incité de nombreux travailleurs à quitter le secteur dans les provinces productrices comme l’Alberta et la Saskatchewan, a expliqué M. Scholz. Une promesse de stabilité sera le mot-clé pour les faire revenir, selon lui.

La première question des travailleurs que les entreprises appellent est pour combien de temps? Quelques plateformes de forage peuvent offrir de longs contrats, mais ce n’est pas encore le cas de toutes , a reconnu M. Scholz.

Il a ajouté que les salaires offerts pour le forage et la maintenance des puits ont augmenté de 10 % et des campagnes de recrutement dans les provinces du Québec et des Maritimes sont en cours pour attirer de nouveaux employés.

Le secteur espère aussi que la fin des programmes fédéraux d’aide pendant la pandémie incitera au retour des travailleurs.