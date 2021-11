Des animaux bientôt vaccinés contre la COVID-19 au zoo de Moncton

Certains animaux peuvent bel et bien être porteurs du virus et développer des symptômes.

Aux États-Unis, des problèmes respiratoires ont par exemple été détectés chez des lions, qui ont de surcroît reçu un résultat positif à la COVID-19.

Certaines espèces sont néanmoins plus touchées que d’autres.

Les lions et les tigres, avec les gorilles et les mammifères marins, sont les animaux probablement les plus susceptibles de contracter la maladie , dit la directrice du zoo de Magnetic Hill, Jill Marvin.

Jill Marvin indique que comme d'autres zoos canadiens, le Zoo de Magnetic Hill est en attente du feu vert de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour importer des doses du vaccin destiné aux animaux.

Elle ajoute que l’arrivée des doses, envoyées à partir des États-Unis, devrait se faire sous peu.

L'équipe de bien-être des animaux du Zoo de Magnetic Hill évaluera chaque animal pour établir son plan de vaccination global.

Les employés évalueront les risques, comme l’âge de l’animal ou sa réceptivité avant de décider s'il obtiendra une dose.

Mesures sanitaires au zoo

De nombreuses mesures sanitaires sont déjà mises en place au Zoo de Magnetic Hill, pour protéger les animaux contre la COVID-19.

Nos animaux sont très précieux pour nous , affirme Jill Marvin.

Le Zoo de Magnetic Hill répond aux critères de l'organisme Aquariums et zoos accrédités du Canada en matière de bien-être des animaux et de qualité des installations. Photo : Radio-Canada

Un grillage double entre les visiteurs et les animaux a été installé pour permettre une distanciation physique de cinq à six pieds.

Les employés doivent de leur côté porter masques et gants en tout temps.

Il faut également être doublement vacciné pour avoir accès au zoo.

Avec les informations de l'émission La matinale