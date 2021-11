4 nouveaux décès et 129 cas supplémentaires de COVID-19 au Manitoba

Le Manitoba enregistre 4 nouveaux décès et 129 cas supplémentaires de COVID-19 dans son bilan publié mardi sur son site Internet.

La province compte 66 952 cas depuis le début de la pandémie. En tout, 1296 personnes ont succombé à la maladie.

Deux de ces décès sont survenus dans la région sanitaire de Santé Sud, un dans la région sanitaire de Prairie Mountain et l'autre dans la région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est.

Les détails concernant leur âge et leur sexe ne sont pas disponibles à travers les statistiques en ligne, car la province ne publie pas son bulletin sur la COVID-19 le mardi.

Parmi les nouvelles personnes infectées, 68 n’ont pas reçu de vaccin ou sont partiellement vaccinées.

Faits saillants : 1523 cas actifs

64 133 personnes guéries à ce jour

154 personnes à l’hôpital, dont 25 aux soins intensifs

1296 décès attribuables à la COVID-19

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 5,9 % pour la province, en légère hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à lundi.

Un tableau indiquant le nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie au Manitoba.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 42

Prairie Mountain : 17

Santé Sud : 35

Entre-les-Lacs et de l’Est : 1

Nord : 34

Depuis le début du mois de février 2020, 1 154 757 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 1729 lundi.

En date du 23 novembre, selon le tableau de bord de la province, 87,4 % des personnes admissibles au vaccin ont reçu une première dose, et 84,8 % sont doublement vaccinées.