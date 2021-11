Le Cégep de Baie-Comeau propose un tout nouveau programme pour ses étudiants en technologie forestière. Avec le « Camp VIP », les étudiants de 2 e et 3 e années vivront au total quatre semaines immersives et pratiques dans des camps forestiers, dès l'automne 2022.

Avec cette nouvelle approche pédagogique, les étudiants auront une semaine d'immersion dans un milieu forestier ou sylvicole par session, durant les deux dernières années de leur parcours collégial.

Les détails du Camp VIP ont été dévoilés au Cégep de Baie-Comeau en compagnie d'un représentant de Boisaco, de Produits forestiers Résolu, de la CEDFOB, de la Coopérative la Nord-Côtière et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Pendant chacune des semaines passées sur le terrain, les étudiants passeront quatre nuits dans ces milieux de travail et pratiqueront diverses tâches liées au reboisement, à la construction d'infrastructures, à l'analyse de sols forestiers, à la gestion sylvicole ainsi qu'aux récoltes.

Selon Judith Gagné, professeure en technologie forestière au Cégep de Baie-Comeau, les étudiants perdront beaucoup moins de temps dans les déplacements avec cette formule d'immersion concentrée sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Judith Gagné, professeure en technologie forestière au Cégep de Baie-Comeau, explique que de concentrer une immersion terrain en une semaine est un avantage pour les étudiants. Actuellement, les étudiants se rendent parfois sur le terrain, mais seulement pour une journée, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps dans les déplacements.

« On avait un six heures de déplacement, pour un trois heures d'acquisition des connaissances. » — Une citation de Judith Gagné, professeure en technologie forestière au Cégep de Baie-Comeau

Selon la professeure, cette nouvelle facette du programme collégial aidera à l'attractivité de nouveaux étudiants au Cégep de Baie-Comeau. C'est sûr que pour le Cégep, on devient unique, on se différencie des autres cégeps qui offrent la technique forestière. D'avoir une semaine comme ça, chez les partenaires [les entreprises forestières], c'est vraiment unique au Québec , indique-t-elle.

Partenariat avec des entreprises forestières

Isabelle Courcy, coordonnatrice foresterie et environnement chez Boisaco, soutient que le « Camp VIP« est une belle opportunité pour les entreprises forestières de créer des liens avec la future relève forestière. De leur donner des outils pour devenir de bons forestiers, de partager nos savoirs avec eux, et eux de nous amener de nouvelles technologies aussi du même coup. Donc on voit vraiment un très, très, beau côté positif de cette activité-là , développe Isabelle Courcy.

Isabelle Courcy, coordonnatrice foresterie et environnement chez Boisaco, indique que l'entreprise est continuellement en recherche de nouvelle main-d'œuvre. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La coordonnatrice ajoute qu'autant les étudiants que les étudiantes sont les bienvenus dans les camps forestiers et que les femmes sont de plus en plus présentes dans le milieu. Elles ont tout autant leur place que les hommes, on fait en sorte qu'elles se sentent bien intégrées , soutient-elle.

De son côté, Nadine Beaulieu, directrice foresterie pour Produits forestiers Résolu, met de l'avant l'importance de former une relève directement sur la Côte-Nord.

« Attirer des ressources humaines sur la Côte-Nord, si on est capables d'avoir les jeunes et qu'ils veulent travailler pour nous ici sur la Côte-Nord, c'est encore meilleur, pour nous c'est merveilleux. » — Une citation de Nadine Beaulieu, directrice foresterie pour Produits forestiers Résolu

Nadine Beaulieu, directrice foresterie pour Produits forestiers Résolu, mentionne que c'est une expérience pour les étudiants qui leur permettra de concrétiser ce qu'ils veulent faire comme métier une fois sorti des bancs d'école. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur