Discours du Trône : après les paroles, la FCFA demande des actes en langues officielles

Dans les communautés francophones, l’exercice était attendu. Autant sur le fond que sur la forme, puisque Mme Simon ne parle pas le français, ce qui en a fait réagir plus d’un lors de sa nomination.

Mardi, la première gouverneure générale autochtone a prononcé son discours majoritairement en anglais, mais aussi avec quelques passages en français et en inuktitut, et a invité les Canadiens à écouter les nombreuses voix qui parlent une multitude de langues et façonnent notre pays .

Je crois que tout le monde s'attendait à ce qu'elle dise au moins quelques mots en français. On a vu que l'effort a certainement été fait, mais l'apprentissage d'une langue, c'est beaucoup plus que la lecture d'un discours. Donc, il y aura d'autres occasions de voir comment Mme Simon avance dans son apprentissage de la langue française , commente la professeure au Département de sciences politiques du Collège militaire royal du Canada, Stéphanie Chouinard.

La politologue souligne également la première historique d’entendre de l’inuktitut dans l’allocution de Mme Simon.

Dans le contexte où une bonne partie du discours portait sur la relation des peuples autochtones avec l'État canadien [...] c'était tout à fait de mise.

Le français de Mme Simon n’a toutefois pas impressionné le sénateur conservateur Claude Carignan qui, dans un communiqué de presse, a jugé celui-ci très laborieux .

« Au total, c’est moins de 10 % du contenu du discours du Trône qui était en français. [...] Ce discours est une gifle à tous les francophones du Canada. » — Une citation de Claude Carignan, sénateur conservateur

Le sénateur lui a donné une note de 4 sur 10 pour l’effort , mais la présidente de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne , Liane Roy, préfère retenir le positif.

Mme Simon a fait un réel effort pour reconnaître les deux communautés de langues officielles , juge-t-elle, en entrevue à Radio-Canada.

Loi sur les langues officielles : un copier-coller

Sur le fond, c’est la question de la modernisation de la Loi sur les langues officielles qui était scrutée de près.

Les deux langues officielles font partie de notre identité. Il est crucial d’appuyer les communautés de langues officielles en situation minoritaire et de protéger et promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec , a déclaré Mme Simon, en français, dans son discours d’un peu plus de 30 minutes. Le gouvernement redéposera sa proposition de loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais, et le renforcement de la Loi sur les langues officielles.

C'était un peu un copier-coller de ce qu'on a déjà entendu à de nombreuses reprises de la part du gouvernement Trudeau , estime Mme Chouinard.

Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (archives) Photo : Radio-Canada / Contribution

La FCFAFédération des communautés francophones et acadienne salue la présence de ce dossier dans le discours du Trône, mais Mme Roy veut désormais des actions.

C'est la troisième édition d'un discours du Trône qui nous promet un renforcement de la Loi sur les langues officielles. Pour nous, il faudra vraiment le voir pour le croire , dit-elle. Également, ce qui va être important pour nous de voir dans les prochains mois, c'est si certains éléments qui sont mentionnés dans le discours du Trône vont avoir une lentille francophone.

Mme Roy cite notamment les dossiers des garderies, de la petite enfance et de l’immigration.

Dans son allocution, la gouverneure générale a également insisté sur la volonté du gouvernement de déposer de nouveau la réforme de la Loi sur la rediffusion, notamment pour s’assurer que les géants du web paient leur juste part pour la création et la promotion du contenu canadien , un élément important pour les artistes et créateurs de la francophonie canadienne.

« Le système canadien de la radiodiffusion doit pleinement tenir compte des enjeux et des réalités propres à la francophonie en milieu minoritaire. » — Une citation de Extrait d'un communiqué de la Fédération culturelle canadienne-française

La gouverneure générale a également rappelé la disparition de la sénatrice franco-ontarienne Josée Forest-Niesing quelques jours auparavant.

Quatre priorités d’ici les Fêtes, mais pas les langues officielles

Les travaux parlementaires doivent s’achever le 17 décembre pour reprendre le 31 janvier.

À la veille du discours du Trône, le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Mark Holland, a indiqué que le gouvernement espère faire adopter quatre projets de loi d’ici la fin de l’année. Parmi eux, nulle trace de la Loi sur les langues officielles que le gouvernement s’est pourtant engagé, pendant la campagne, à déposer dans les 100 premiers jours de son nouveau mandat.

Dans la perspective où l'agenda est extrêmement chargé actuellement, et où ce qu'on entend de la part du leader à la Chambre, c'est que le gouvernement a d'autres priorités plus pressantes actuellement, [c’est] donc une promesse encore une fois non remplie de la part du gouvernement libéral , selon la politologue Stéphanie Chouinard.

En entrevue avec La Presse canadienne, lundi, la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a pourtant répété que la modernisation de la loi est un objectif clé pour les 100 premiers jours du gouvernement.

La présidente de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne se montre conciliante si un éventuel délai permet d’avoir un meilleur projet de loi.

On sait que ça s'en vient et que ça s'en vient tôt dans la nouvelle année. Pour nous, l'important, c'est de bien le faire. On ne va pas tenir rigueur à 100 jours exactement, l'important, c'est d'avoir les amendements que nous demandons afin d'avoir une loi qui est proactive et non pas réactive.

« Si on voit que c'est exactement le même projet de loi que celui qui a été déposé en juin dernier et que ça prend 200 à 300 jours, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça va créer d'énormes frustrations. » — Une citation de Stéphanie Chouinard, professeure au Département de sciences politiques du Collège militaire royal du Canada

Un avis que partage Mme Chouinard qui rappelle que le projet de loi présenté en juin dernier comportait plusieurs failles, selon plusieurs intervenants.

Ça laisse la possibilité [à Mme Petitpas Taylor] de venir renforcer certaines parties du projet de loi. Dans la foulée de l'affaire Rousseau [et Air Canada], on pourrait très certainement imaginer la voir revoir à la hausse certains des pouvoirs octroyés au Commissariat aux langues officielles, par exemple , dit la politologue.

En mêlée de presse, mardi, le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, a pressé le gouvernement de régler le dossier de la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Avec les informations de La Presse canadienne et d'Estelle Côté-Sroka