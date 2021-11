Du dépistages sans rendez-vous réclamé par des parents de Sherbrooke

Depuis lundi, les tests de dépistage de COVID-19 ne se font plus que par rendez-vous au centre de dépistage de Sherbrooke. Si cette nouvelle formule a été adoptée pour réduire le temps d'attente, elle provoque toutefois de la frustration chez des parents qui doivent faire subir un second test à leur enfant ayant reçu un résultat positif à un test rapide effectué à l'école.

La fille de Sofiane Difle est l'une de ces élèves dont le test rapide s'est révélé positif. La direction de l'école l'a avisée que la fillette devait se rendre à un centre de dépistage pour y subir un second test afin d'obtenir une confirmation, et lancer l'enquête épidémiologique.

Une fois sur place, Sofiane Difle s'est toutefois heurtée à une porte close : le centre n'offre plus de dépistage sans rendez-vous. Une situation qu'elle déplore, puisqu'elle sait que sa fille est présentement infectée.

Les enfants de cas positifs devraient être prioritaires, estime-t-elle. S’il vous plaît, dépistez-nous et faites votre analyse. Il n’y a pas de logique!

« Je ne comprends pas pourquoi tout le monde doit passer par la prise de rendez-vous, même dans un cas positif. Ça n'a aucun sens. » — Une citation de Sofiane Difle

Cette mère de famille n’était pas la seule mardi matin à se buter le nez au centre de dépistage. Un employé du CIUSSS de l’Estrie - CHUS était d'ailleurs posté à l’entrée pour expliquer la situation à de nombreuses personnes.

Nous n'avons pas pu passer. Mon enfant a eu un dépistage positif avec un test rapide. L’école nous a envoyé au centre de dépistage, mais ici, on nous a dit qu’il faut prendre rendez-vous. On rentre à la maison et il faudra revenir après avoir pris rendez-vous. On va s’isoler en attendant , signale un autre parent de la même école, Raouf Boucherif.

Cédric, un autre père, déplore aussi cette situation.

Nous avons été appelés à l’école pour un dépistage massif de deux classes. L'école nous a invités à confirmer [ce diagnostic] au centre de dépistage, mais on nous refuse l'accès en nous référant à la plate-forme de dépistage en ligne. Ce n'est pas très pratique pour les parents , déplore-t-il.

Il affirme qu’il n’est pas contre la prise de rendez-vous pour le dépistage de la COVID-19, mais que la situation devrait être adaptée lors de cas confirmés.

L’école pourrait être informée plus rapidement pour se mettre en action et informer tous les parents , ajoute-t-il.

Une formule qui plaît à d'autres Sherbrookois

Alexandre Boily s'est présenté lui aussi mardi matin avec sa fille, qui présente des symptômes liés à la COVID-19. Dans son cas, il avait pris rendez-vous.

J’ai dû appeler parce que ça ne fonctionnait pas en ligne. Mais une fois ici, le service a été rapide. Je m’étais présenté la veille , mais on m'avait dit de prendre rendez-vous en ligne , signale M. Boily.

Florence Poudrier estime pour sa part que le système a très bien fonctionné dans son cas.

J’ai pris mon rendez-vous en ligne et le service a été très rapide. Je n'ai pas attendu. Il y avait des plages horaires disponibles , affirme-t-elle.

April Boutin estime elle aussi avoir vécu une expérience rapide avec la prise de rendez-vous.