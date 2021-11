Le ministre Roberge présente sa réforme du Protecteur de l’élève

Le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, dépose à l'Assemblée nationale, cet après-midi, le projet de Loi sur le Protecteur national de l’élève proposant des changements en profondeur du rôle et de la structure de cette institution.

Cette réforme faisait partie des engagements que le ministre avait promis de remplir d’ici la fin de son mandat. Depuis que le gouvernement Legault est au pouvoir, M. Roberge promet de retirer le protecteur de l’élève des centres de services scolaires afin d’augmenter son indépendance. Il propose aussi d’étendre sa juridiction aux écoles privées.

Ce projet de loi devait initialement être déposé l’automne dernier, mais celui-ci a été repoussé, ce qu'avait déploré à l'époque Québec solidaire.

Une réforme attendue depuis longtemps

Depuis une dizaine d’années, chaque centre de services scolaire (anciennement commission scolaire) est doté d’un protecteur de l’élève qui agit comme mécanisme d’appel pour les parents insatisfaits de la façon dont une école a géré une plainte.

Mais rapidement, les principaux regroupements de comités de parents du Québec ont dénoncé des lacunes dans le processus de gestion des plaintes en place et réclamé que des changements soient apportés.

À l’automne 2017, le Protecteur du citoyen avait brossé un portrait peu flatteur de l’efficacité et de l’indépendance du Protecteur de l’élève. Son rapport d’enquête déplorait que cette instance soit peu connue et identifiait plusieurs déficiences dans le mécanisme de traitement des plaintes, dont un manque d’accessibilité, une lenteur dans le processus administratif et une complexité des démarches pour les parents qui souhaitaient son intervention.

L’ancien ministre libéral de l’Éducation Sébastien Proulx avait déposé un projet de loi proposant des modifications au printemps 2018, mais celui-ci est mort au feuilleton avant son adoption. Déjà, à l'époque, avant même d’être ministre, Jean-François Roberge s’était lui aussi positionné en faveur d’une refonte du rôle du Protecteur de l’élève.

Plus de détails à venir.