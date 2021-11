TC Énergie veut faire payer les États-Unis après l’annulation du pipeline Keystone XL

La société a indiqué, lundi soir dans un communiqué, qu'elle avait officiellement déposer sa demande en vertu de chapitre 11 de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui permet aux entreprises de réclamer une indemnisation pour les investissements perdus.

Le président américain, Joe Biden, a annulé le permis autorisant la construction du pipeline le premier jour de sa présidence. Son prédécesseur, Donald Trump, avait fait renaître le projet, après son rejet par le gouvernement démocrate de Barack Obama.

Le projet Keystone XL aurait élargi l’actuel pipeline Keystone et acheminé 900 000 barils par jour de pétrole brut de l'Alberta jusqu’au Nebraska, avant que le bitume ne soit acheminé vers les raffineries du golfe du Mexique.

La société TC Énergie a officiellement annulé le projet de 9 milliards de dollars en juin. Le mois suivant, elle a déposé un avis d'intention de réclamer plus de 15 milliards de dollars de dommages et intérêts au gouvernement américain.

TC Énergie précise dans sa demande qu’elle veut récupérer l’argent investi dans le projet, mais dit qu’elle n’a pas l'intention de relancer le pipeline.

En tant qu'entreprise publique, TC Énergy a la responsabilité envers ses actionnaires de tenter de récupérer les pertes subies en raison de la révocation du permis présidentiel, qui a conduit à l’arrêt du projet , a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Le projet, dans lequel le gouvernement de l’Alberta a investi plus de 1,5 milliard de dollars en plus d’offrir des garanties de prêts pour 6 milliards de dollars, a fait face à des poursuites qui l’ont retardé de plus d’une décennie en raison de l'opposition de propriétaires terriens américains, de communautés autochtones et de groupes écologistes.

Je crois que c’était totalement prévisible et attendu, surtout avec le gouvernement de l’Alberta comme partenaire , dit Dennis McConaghy, un ancien cadre de l'industrie pétrolière qui a beaucoup écrit sur les problèmes transfrontaliers liés à l’acheminement du pétrole et du gaz.

Des gens ont investi des milliards de dollars en fonction des permis existants, dit-il, et une administration subséquente est arrivée et a renversé cela en se fondant sur ses vues politiques.

Il ne pense toutefois pas que ce sera facile pour TC Énergie de récupérer l’argent.

Je pense qu’elle fait face à une bataille difficile, étant donné la discrétion dont le président jouit pour délivrer un permis présidentiel , dit l’analyste.

Ce qui va être difficile, c’est de savoir si l’ ALENAAccord de libre-échange nord-américain a préséance sur la discrétion imbriquée dans un veto présidentiel. C’est cela qui sera décidé par le processus de l’ ALENAAccord de libre-échange nord-américain . Au final, je pense que c’est la meilleure voie d’action du Canada, parce que ce sera un processus d'arbitrage et c’est probablement la meilleure chance qu'il a , ajoute Dennis McConaghy.

Avec les informations de Rick Donkers