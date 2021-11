Brèche de sécurité dans le portail de vaccination en Ontario

Les deux accusés auraient illégalement accédé aux données personnelles de gens qui utilisent le portail COVID-19 du gouvernement ontarien. Ils auraient ensuite ciblé ces personnes à l'aide de textos frauduleux, selon la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

Le portail en question comprend la prise de rendez-vous pour une vaccination contre la COVID-19 ainsi que les passeports vaccinaux.

Le 22 novembre, des officiers ont exécuté des mandats de perquisition, un à Québec avec l'appui de la Sûreté du Québec et le second à Ottawa . Plusieurs appareils, ordinateurs et ordinateurs portables ont été saisis , peut-on lire dans le communiqué de la PPOPolice provinciale de l'Ontario publié mardi.

Deux personnes de 21 et 22 ans, dont un employé du gouvernement provincial, ont été arrêtées et font face à des accusations.

Ayoub Sayid, 21 ans, réside à Gloucester, à l’est d’Ottawa. Il est un employé du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l’Ontario, et est affecté au centre de contact pour les vaccins.

Rahim Abdu, 22 ans, de Vaudreuil-Dorion au Québec, a été arrêté avec l’assistance de la Sûreté du Québec.

Les deux hommes doivent répondre chacun d’une accusation d’utilisation non autorisée d’un ordinateur.