L’Aigle Bleu Georges Musitu accède à une équipe étoile

Originaire d’Ottawa, il a été la bougie d’allumage de l’attaque de son équipe avec 9 buts en 11 parties. Il occupe le sixième rang du circuit universitaire canadien.

Georges Musitu en est fier. Ça fait plaisir. J’étais un peu surpris. Je ne m’y attendais pas, particulièrement pour un tel honneur individuel , dit-il.

Pour Georges Musitu, cette saison en tant que recrue a été formidable malgré quelques soucis physiques durant les premiers matchs.

Georges Musitu a marqué 9 buts en 11 parties durant sa première saison avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Photo : Université de Moncton/Normand Léger

C’était un niveau très compétitif. Le groupe des Aigles Bleus était comme une famille. L’expérience aurait pu être difficile, mais les joueurs et l'entraîneur ont rendu l’expérience moins stressante. Ç'a pu me permettre de me concentrer sur le jeu et mes habiletés , affirme l’athlète.

Le début de saison a été plus difficile que prévu. Les Aigles Bleus ont affronté les meilleures équipes dès le départ, ce qui a peut-être été une bonne chose pour eux.

En rencontrant les deux équipes les plus fortes dès le départ, nous avons expérimenté un haut niveau de performance. Ç’a sûrement permis de relever notre niveau. La prochaine saison est prometteuse , renchérit Musitu.

Un honneur mérité

Son entraîneur chez les Aigles Bleus, Younes Bouida, croit qu’il s’agit d’un honneur bien mérité pour son attaquant.

Georges mérite pleinement cette distinction. Il a été le troisième meilleur buteur de la ligue et le sixième au Canada. Les joueurs de notre formation sont heureux pour lui, car c'est un gars d'équipe avant tout qui a amené beaucoup de positivité au groupe et une mentalité de gagneur. Cette distinction individuelle est aussi le produit de bonnes valeurs d'équipe , explique Younes Bouida.

Rappelons que les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont raté de peu les séries éliminatoires de la ligue universitaire de l’Atlantique cette saison.

D'après un reportage d'Yvan Roy