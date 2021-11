Le CISSS recommande le masque en tout temps au primaire en Abitibi-Témiscamingue

Selon la santé publique régionale, trois éclosions sont en cours dans trois écoles primaires.

Pour limiter la propagation du virus, la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue recommande le port du masque en tout temps pour les élèves de première à la sixième année du primaire de toutes les écoles de la région.

Le Témiscamingue est principalement touché par la hausse de cas de COVID-19. Le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue a informé les parents de la mise en place d'une consigne sur le port du masque obligatoire en tout temps dans ses écoles jusqu'au 3 décembre.

Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT indiquait à l’émission Des matins en or être préoccupée par les nombreux nouveaux cas dans la région.

Oui c’est vrai qu’au Témiscamingue c’est particulièrement préoccupant, dit-elle, mais maintenant on a aussi de nouveaux cas chaque jour dans d’autres territoires de MRC. C’est à toute la population qu’il faut donner un message de faire attention. Respectez les mesures sanitaires. Ce sont de bonnes mesures. Lavez-vous les mains, la distanciation, le port du masque.

Elle a aussi rappelé que les personnes vaccinées ont encore un rôle à jouer.

Si vous avez des symptômes, même si vous êtes doublement vacciné, adéquatement vacciné, allez vous faire dépister. Vous pouvez porter le virus, vous pouvez le transmettre également. Évidemment, si vous avez reçu des consignes de la santé publique respectez les consignes d’isolement ou ce que la santé publique vous donne comme indication , a indiqué Caroline Roy.

Le nombre de cas actifs confirmés passe de 66 à 91 MRC Abitibi : moins de 6

MRC d'Abitibi-Ouest : moins de 6

MRC de Rouyn-Noranda : aucun

MRC de Témiscamingue : 67

MRC de la Vallée-de-l'Or : 21

Deux personnes sont hospitalisées en raison du virus et l’un de ces patients est à l’unité de soins intensifs de Rouyn-Noranda.

Vaccination des 5 à 11 ans

Les efforts de sensibilisation à la vaccination contre la COVID-19 sont multipliés. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les parents d’enfants âgés de 5 à 11 peuvent prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) pour la vaccination contre la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue.

Pour la vaccination des 5 à 11 ans, je pense qu’il faut retenir comme message que dans les derniers nouveaux cas de la COVID-19 en région, beaucoup de ces cas-là, une majorité, sont des enfants, des gens qui n’ont pas encore accès à la vaccination et des adultes non vaccinés. Une incitation à la vaccination, à être protégé pour le temps des Fêtes et avoir une certaine normalité à la période festive , soutient la PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

Impacts sur les activités

L’Association de hockey mineur de Val-d’Or (AHMVD) suspend temporairement les activités de la division d'âge des moins de 11 ans (M11).

L’association indique que cette division est touchée par la situation épidémiologique. Les activités sont donc suspendues jusqu’à dimanche inclusivement. La décision sera ensuite réévaluée.

L’AHMVD rappelle également que le port du masque est obligatoire dans les vestiaires et les estrades.

Le CISSS invite aussi la population du Témiscamingue a annuler les événements et activités non essentielles jusqu'au 26 novembre inclusivement.

Le restaurant Subway de Ville-Marie est fermé pour une période indéterminée. Le franchisé Frédérik Bolduc rapportait sur nos ondes qu’une employée a reçu un résultat positif au test de dépistage.

On a fait une recherche à savoir qui elle avait croisé, quels contacts directs et quatre de nos employés ont été en contact directs avec elle. On n’a pas pris de chance même si nos employés portent un équipement de protection individuelle. On a décidé de fermer le restaurant et de leur demander de passer un test pour savoir s’ils étaient positifs ou pas. On est en attente des résultats , affirme-t-il.

Il affirme que les efforts sont déployés lors des opérations pour protéger les clients. Il se désole toutefois de devoir fermer à nouveau un restaurant dans un contexte économique difficile.