Action Gatineau organise son caucus 

Le conseiller dans le district de Hull-Wright, Steve Moran, a hérité de la tâche de mettre en place le caucus d’Action Gatineau, à la place de la cheffe Maude Marquis-Bissonnette qui ne siège pas au conseil. Il s’agit d’un rôle désigné par la loi pour que la formation puisse se prévaloir d’un cabinet.

Nous ne sommes pas un parti traditionnel, vous le savez et donc notre cabinet ne fonctionnera pas de façon traditionnelle non plus [...] Nous avons été élus tous les huit avec une plate-forme et plusieurs propositions et c’est ce que nous allons défendre , a indiqué M. Moran, lors d’un point de presse.

« Nous sommes là pour faire des propositions. Nous sommes là pour faire avancer les dossiers pour lesquels nous avons été élus. » — Une citation de Steve Moran, conseiller dans le district de Hull-Wright

M. Moran agira également à titre de co-porte-parole d’Action Gatineau, une fonction partagée avec Caroline Murray, conseillère dans le district de Deschênes.

Une présidente du caucus

Par ailleurs, Caroline Murray a été nommée à la présidence d’Action Gatineau.

Mon rôle de présidente du caucus va être de s’assurer de la cohésion de tous les élus [...] Je vais m’assurer que tous les élus aient ce dont ils ont besoin pour faire avancer le programme et m’assurer d'une cohésion au sein du caucus d’Action Gatineau , a-t-elle expliqué.

Caroline Murray, conseillère dans le district de Deschênes, a été nommée présidente et co-porte-parole d’Action Gatineau. Photo : Radio-Canada

La formation Action Gatineau a déjà annoncé qu’elle avait l’intention de se prévaloir d’une partie du budget du cabinet de la mairesse France Bélisle, comme le prévoit la loi.

C’est certain qu’on va avoir des employés qui vont travailler pour nous, au même titre que les employés du cabinet de la mairesse qui sont là pour l’aider à faire de la recherche, à fignoler des dossiers qui ensuite sont présentés au conseil. Ça va être la même chose de notre côté , a indiqué Mme Murray.

La cheffe d’Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, entend rester encore en fonction encore pour un certain temps afin dit-elle de faire le lien entre le parti et le caucus .

Mon objectif, c’est vraiment d’être utile, d’aider et d’appuyer le travail des nouveaux élus. Pour l’instant, je pense que ce travail là est utile , a déclaré Maude Marquis-Bissonnette, mardi.

Maude Marquis-Bissonnette a l'intention de rester cheffe d'Action Gatineau encore un temps afin d'aider les nouveaux élus du parti dans leurs fonctions. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Pour ce qui est de la gouvernance du caucus, il reste certains détails à régler. Mais Steve Moran parle d’une formule inédite.

Il y a des moments où on va voter ensemble et d'autres moments selon nos principes et les intérêts de nos quartiers [...] Je ne sais pas plus que vous comment ça va s’installer. À date, on travaille très bien avec la mairesse et l’ensemble du conseil. Ça va super bien, donc qui sait ce que l’avenir va nous amener , mentionne le co-porte-parole.

Action Gatineau a réussi à faire élire huit conseillers au terme de l'élection du 7 novembre dernier. Le conseil sortant était formé de sept élus d'Action Gatineau, dont le maire Maxime Pedneaud-Jobin.