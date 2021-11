Ridley Scott annonce des séries télé sur Blade Runner et la saga Alien

Le prolifique réalisateur britannique Ridley Scott, dont le film House of Gucci prend l’affiche mercredi , a annoncé, lundi, dans une entrevue avec la BBC qu’il travaillait sur le développement de séries télévisées inspirées de son film classique Blade Runner (1982) et de la saga Alien.

Le cinéaste aura 84 ans le 30 novembre, mais il ne semble pas prêt à ralentir. La sortie de House of Gucci arrive un peu plus d’un mois après celle du drame historique The Last Duel (Le Dernier duel), avec Matt Damon et Adam Driver. Et dès le mois de janvier, il débutera le tournage du film Kitbag, qui mettra en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte.

La bible et les pilotes en écriture

En entrevue pour l’émission Today, sur les ondes de la BBC, Ridley Scott a annoncé qu’il avait également écrit un pilote pour une série de 10 épisodes tirée de l’univers de Blade Runner, en prises de vues réelles (à ne pas confondre avec Black Lotus, une série d’animation sur le même thème déjà disponible sur la chaîne Adult Swim).

On a déjà écrit le pilote et la bible. Nous présentons déjà Blade Runner comme une série télé sur dix heures , a-t-il affirmé, ajoutant que la saga Alien subissait un traitement similaire.

Alien dans les yeux de Noah Hawley, réalisateur de la série Fargo

La série sur Alien avait déjà été confirmée en décembre 2020 par la chaîne FX. Elle sera réalisée par Noah Hawley, qui est derrière les séries Fargo (tirée du film du même nom) et Legion, issue de l’univers des X-Men.

Si on en sait peu sur le projet de série sur Blade Runner, on sait d’ores et déjà que celle sur Alien se déroulera sur Terre plutôt que dans l’espace, dans un futur rapproché, et que l’histoire ne tournera pas autour du personnage de Ripley, interprété par Sigourney Weaver. Rappelons que Ridley Scott a réalisé le premier film de la série, Alien (1979), ainsi que Prometheus (2012) et Alien: Covenant (2017).