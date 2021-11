Internet haute vitesse : 150 M$ pour brancher les derniers « foyers orphelins »

Baptisé Éclair III, ce troisième et dernier volet de l’Opération haute vitesse, menée conjointement avec Ottawa, visera principalement la couverture des foyers très isolés ou qui n’avaient pas été initialement répertoriés.

À mesure que le travail de cartographie avance sur le terrain, nous repérons des endroits sans accès à Internet haute vitesse qui n’étaient pas répertoriés et qui ne sont donc couverts par aucun projet de déploiement , a expliqué l’adjoint parlementaire du premier ministre, Gilles Bélanger, pour le volet Internet haute vitesse.

Selon le député d’Orford, entre 15 000 et 30 000 foyers se trouvent dans cette situation un peu partout au Québec . Les sommes annoncées mardi permettront d’octroyer les contrats aux fournisseurs de services Internet pour brancher ces milliers de foyers orphelins . Québec entend prioriser le recours à la fibre optique.

Prix concurrentiel

Gilles Bélanger a mentionné que son gouvernement allait s’assurer d’obtenir un prix concurrentiel , et ce, même dans les nombreux endroits desservis par un seul fournisseur.

Si on arrive dans une municipalité où il y a deux, trois joueurs qui sont là, on va passer en appel d'offres, on va demander une soumission pour chacun des trois joueurs et on va prendre celle qui est la plus intéressante et la plus avantageuse pour le déploiement , a précisé l’adjoint parlementaire du premier ministre.