L’opposition à Québec redemande une enquête publique sur la gestion de la pandémie

Selon nos informations, des inspecteurs du ministère de la Santé dépêchés dans les CHSLD au début de la pandémie ne faisaient pas qu’un compte rendu verbal de leurs décisions, comme cela a été relaté devant la coroner Géhane Kamel.

Ils remplissaient plutôt manuellement un formulaire de trois pages comprenant 17 sections afin d’évaluer les ressources humaines et matérielles manquantes ou l’incapacité à fournir des services essentiels comme les repas.

Un évaluateur qui a contacté Radio-Canada a en outre apporté la preuve que ces formulaires étaient bel et bien transmis au réseau de la santé et que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, pour lequel il travaillait, réalisait un suivi d'évaluation .

Dans une entrevue accordée à Tout un matin, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a pressé le gouvernement de dire la vérité sur ce qui s’est véritablement passé, et a continué de réclamer une enquête publique indépendante.

« Je suis sans mot. […] On a l’impression de faire face à une opération de camouflage. C’est ça qui est inquiétant. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Moi ce qui m’inquiète, c’est que le bureau de la ministre nous disait, pas plus tard que la semaine dernière, qu’il n’y avait pas eu de rapport. Ça veut dire que le bureau de la ministre n’était pas au courant? On nous a dit que les informations étaient verbales, finalement, ce n’est pas vrai , a-t-elle ajouté.

Quand un journaliste sort de l’information, on dit finalement : "Ah ben oui, on est prêt à partager." Ces informations devraient être partagées dès le départ avec le bureau de la coroner. C’est pour ça que je pose la question : "Qu’est-ce qu’on ne nous dit pas?"

Selon Mme Anglade, une enquête publique indépendante permettrait d’en apprendre davantage sur les décisions prises par le gouvernement et la façon dont les informations sur la situation ont été obtenues et utilisées.

« On veut avoir la vérité. On veut savoir ce qui s’est passé. On veut que toutes les informations soient transmises. Et là, la manière contradictoire de présenter l’information sème le doute […] chez les gens. Pourquoi on ne nous dit pas ce qui s’est passé? » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Dans un point de presse subséquent à l'Assemblée nationale, Mme Anglade a réclamé que le premier ministre Legault soit appelé à témoigner devant la coroner Kamel.

Invitée à commenter les révélations de Radio-Canada, cette dernière a fait savoir que son attente est de recevoir les rapports d'inspection.

Une dette morale à l'égard des aînés , dit Nadeau-Dubois

Les Québécois sont dans la noirceur totale. Je pense que les Québécois, les Québécoises ne savent plus qui croire dans cette histoire , a commenté le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

C’est très grave. C’est grave parce que les gens au Québec ont le droit de savoir ce qui s’est passé dans nos CHSLD pendant la première vague. Ils ont droit que la lumière soit faite.

M. Nadeau-Dubois soutient que le gouvernement a échoué à [...] protéger les vies des aînés qui étaient dans nos CHSLD et a conséquemment une dette morale à l’égard des aînés et de leur famille .

« Ce qui est en jeu ici, c’est la confiance entre les institutions publiques, à commencer par les CHSLD et les gens. Comment est-ce qu’on reconstruit la confiance? Avec de la transparence. Le seul remède à une crise de confiance, c’est la transparence. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire de Québec solidaire

Il a lui aussi réclamé une fois de plus la mise sur pied d'une commission d'enquête publique. Son parti déposera d'ailleurs une motion à ce sujet mercredi à l'Assemblée nationale.

C’est l’occasion pour François Legault de sauver la confiance envers le système d’hébergement des aînés au Québec. Le premier ministre n’a plus le choix. Il est acculé au mur. Il doit accepter la tenue d’une commission d’enquête publique , a-t-il fait valoir.

« L'impression que nous avons, et que beaucoup de Québécois, de Québécoises ont, c'est que quelqu'un quelque part ne dit pas toute la vérité. Je ne sais pas c'est qui. C'est pour ça qu'il faut une commission d'enquête publique. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire de Québec solidaire

C'est très grave , dit le chef péquiste

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a accusé sans détour le gouvernement Legault de mentir et de détruire des preuves , une situation très grave , d'après lui, qui met en lumière la nécessité de déclencher une enquête publique.

Le gouvernement a menti. Il a menti sur l’existence de rapports qui décrivaient ce qui s’est passé dans les CHSLD lors de la première vague, et les révélations troublantes s’accumulent , a-t-il lancé à l'ouverture de son point de presse à l’Assemblée nationale.

Mentir sur l’existence de documents et détruire de la preuve pour faire de l’obstruction, de l’entrave au travail d’un coroner ou de l’entrave à des poursuites civiles ou des poursuites criminelles qui pourraient découler des faits qui sont en possession du gouvernement, c’est très grave , a-t-il enchaîné.

« Ça soulève la question de la confiance qu’on peut avoir en ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement est digne de confiance s’il est prêt à mentir à la coroner et détruire des documents pour éluder sa responsabilité? » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Selon le leader indépendantiste, une enquête publique est plus que jamais nécessaire, non seulement pour comprendre ce qui s’est passé, mais aussi pour jeter une nouvelle lumière sur la gestion gouvernementale de la pandémie.

On pourrait se pencher sur les gestes qu'a posés le gouvernement par rapport à ces éléments de preuve et on pourrait aller dans l'ensemble de la gestion, c'est-à-dire la cellule de crise. Quand est-ce que les décisions ont été prises? Qu'est-ce qui a été communiqué? Il faut comprendre que la coroner, elle a un mandat qui est limité autour des causes du décès.

« Nous, ce qu'on demande, c'est une enquête publique et indépendante sur l'ensemble de la gestion de la crise par rapport à la séquence qui, de plus en plus, vraisemblablement, semble vouloir être cachée par le gouvernement, parce que le gouvernement veut cacher sa responsabilité. Ça ne cadre pas avec son plan électoral. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Le chef péquiste a dit souhaiter que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, puisse témoigner devant la coroner Kamel après son retour au travail. Mme Blais est actuellement en congé de maladie.

Cette demande a trouvé écho auprès de Sonia Mancier, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, secteur privé (FIQP), selon qui l'enquête de la coroner ne peut se conclure sans le témoignage de Mme Blais. À un moment donné, il y a gens qui devront être imputables du drame qui s’est passé dans les milieux d’hébergement pendant la pandémie , a-t-elle fait savoir dans un courriel.

« Je suis abasourdie et indignée. Il y a eu des milliers de décès durant la pandémie dans les CHSLD. Par respect pour les familles et nos membres qui attendent des réponses, toutes les personnes qui peuvent lever le voile sur ce qui s’est passé doivent venir témoigner. » — Une citation de Sonia Mancier, présidente de la FIQP

Le cabinet de Legault nie dissimuler des informations

Le premier ministre François Legault n'a pas encore commenté les révélations de Radio-Canada. Il sera vraisemblablement interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse prévue à 17 h (HNE) pour détailler la campagne de vaccination des enfants.

Son chef de cabinet, Martin Koskinen, a cependant assuré que M. Legault n'avait pas sciemment caché des informations au public.