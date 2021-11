Un premier programme en administration publique en Ontario français

Siège de la fonction publique fédérale, c’est la capitale nationale qui accueillera les futurs participants de ce programme, qui dit vouloir former la relève dans un domaine et une région où les besoins en main-d'œuvre sont nombreux .

Il me fait plaisir d'offrir un programme ciblé et où les opportunités d'emploi sont grandes dans la région de la capitale nationale et ailleurs. Cet ajout vient solidifier notre présence dans cette région où l'offre de programmation postsecondaire en français est primordiale pour l'épanouissement de notre communauté. Le programme en administration publique répond à un réel besoin en leadership et en gestion dans la sphère publique , déclare par voie de communiqué Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

« Ce nouveau programme répondra aux besoins de nombreux employeurs du secteur public tels que les ministères, les hôpitaux et les municipalités qui ont de la difficulté à recruter du personnel francophone et ou bilingue pour offrir des services en français. » — Une citation de Lyne Michaud, vice-présidente de l'Enseignement au Collège Boréal

Offert sur le site d'Ottawa du Collège Boréal, sur le campus de l'Université Saint-Paul, au 233 rue Main, le programme propose à ses futurs étudiants d’acquérir les compétences relatives aux notions d'administration et de gestion dans la sphère publique , tant au niveau fédéral, que provincial ou territorial, municipal et dans les organismes d'État.

Analyse des politiques, communication, gestion de projets, en finances publiques, en gouvernance, en leadership et en gestion font partie des compétences que ce programme d'études collégiales de deux ans se propose de développer chez ses étudiants.

Plus de détails à venir…