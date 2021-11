Doses de rappel : la province mettra bientôt son programme en oeuvre

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Dr Saqib Shahab, a annoncé, lundi, que les personnes de 18 ans et plus pourront bientôt recevoir des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Le programme de rappel sera mis en place dans les prochaines semaines, selon le Dr Shahab, qui invite les Saskatchewanais ayant reçu leur deuxième dose il y a près de six mois à prévoir cette troisième dose bientôt.

« Nous allons introduire progressivement la dose de rappel. » — Une citation de Dr Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan

Le calendrier de vaccination initial a été organisé en fonction de l'âge des gens, rappelle le Dr Shahab, si bien que les personnes qui ont eu leur deuxième dose en mai ont déjà droit à des doses de rappel et peuvent les recevoir.

Actuellement, la troisième dose de vaccin est offerte aux personnes de 65 ans et plus. Les 50 ans et plus résidant dans le nord de la Saskatchewan, les travailleurs de la santé et les personnes immunodéprimées de plus de 12 ans sont aussi admissibles aux doses de rappel.

Recommandations

La province recommande à ceux qui ont reçu deux doses de vaccin à ARN messager, comme Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson, de recevoir une dose de rappel de l'un de ces vaccins.

Pour les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca, il est recommandé d'obtenir une dose de rappel d’un vaccin à ARN messager.

Finalement, ceux qui ont reçu deux doses de deux vaccins différents devraient recevoir pour leur troisième dose le vaccin obtenu lors de leur deuxième dose.

Le Dr Sahab encourage les Saskatchewanais ayant 18 ans et plus à inscrire dans leur calendrier le moment où ils sont admissibles à la dose de rappel, soit six mois après leur deuxième dose, pour s'assurer qu'ils obtiendront cette dose.