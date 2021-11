Kevin Spacey condamné à payer près de 40 millions $ pour les pertes de House of Cards

Associated Press

Kevin Spacey et ses sociétés de production doivent verser au studio à l'origine de House of Cards, ou Le château de cartes au Québec, plus de 30 millions de dollars américains (près de 40 millions de dollars canadiens) en raison des pertes occasionnées par son licenciement pour inconduite sexuelle, selon une décision d'arbitrage rendue définitive lundi.