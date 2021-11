Pluies torrentielles : Port-aux-Basques est sur un pied d’alerte

La municipalité de Port-aux-Basques s’attend à une tempête historique et se préoccupe de la sécurité des résidents et des infrastructures.

Les autorités municipales et provinciales sont sur un pied d’alerte. Elles ont passé la journée, lundi, à nettoyer les bouches d’égout et les drains et à établir des centres d’urgence. Par exemple, celui de Port-aux-Basques se trouve dans la caserne des pompiers.

Le chef des pompiers, Jerry Musseau, s’attend aux pires conditions de la tempête pour mardi soir et mercredi.

Le maire de Port-aux-Basques, Brian Button, a dit lundi qu’il est normal d’avoir des pluies diluviennes, mais non pendant deux jours comme c’est le cas maintenant. Il habite à Port-aux-Basques depuis sa naissance, il a connu beaucoup de vents, mais pas encore 200 mm de pluie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des vagues déferlent sur la côte à Port-aux-Basques. Photo : Troy Turner/CBC

Environnement Canada prévoit de 150 à 200 mm de pluie dans la région de Port-aux-Basques, mardi et mercredi, voire près de 400 mm sur les secteurs montagneux. Quant aux vents, des rafales du sud-est à 120 km/h sont prévues jusqu’à mercredi.

Une telle quantité de pluies risque d’endommager des maisons, des véhicules, des routes ou d’autres infrastructures. Il est aussi probable, selon Environnement Canada, que la pluie entraîne des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.

Le gouvernement demande aux gens de ne pas circuler dans la région de Wreckhouse et de Cape Ray.

Les deux écoles francophones de la côte ouest sont fermées mardi matin.

Traversées annulées

La société Marine Atlantique a annulé les services de ses traversiers entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, mardi et mercredi. Elle propose d’habitude deux traversées par jour, de North Sydney à Port-aux-Basques et vice versa.

Darrell Mercer, directeur des communications de Marine Atlantique, souligne que le vent crée des vagues de huit mètres près de Terre-Neuve. Il affirme que 80 camionneurs attendent à North Sydney le rétablissement du service pour se rendre à Terre-Neuve.

Marine Atlantique transporte la majorité des marchandises destinées à Terre-Neuve, dont la majorité de la nourriture consommée sur l’île. Le service des traversiers est essentiel.

Avec les renseignements de Patrick Butler