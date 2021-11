Contact Ontarois célèbrera ses 40 ans en mode hybride, en 2022, à Ottawa... un an plus tard que prévu. Vitrines de spectacles, conférences et ateliers : les activités seront présentées à la fois virtuellement qu’en « présentiel », du 17 au 21 janvier prochain.

Le 40e anniversaire de Contact Ontarois devait être souligné en janvier dernier, mais comme l’événement a été contraint de se tenir de façon virtuelle uniquement, les festivités seront remises à 2022.

On n’y a pas toujours cru, mais je suis vraiment fier que, pour le moment, on soit capable d’offrir l’événement en présentiel [en plus du virtuel] , se réjouit Martin Arseneau, le directeur général de Réseau Ontario, organisme chapeautant Contact Ontarois.

« Comme on est le premier événement [marché du spectacle] après les Fêtes chaque année, c’est toujours comme une immense réunion de famille. On a réussi à tirer notre épingle du jeu virtuellement l’année dernière, mais il manquait le côté humain. » — Une citation de Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario

Cette édition spéciale « 40e anniversaire » comptera 45 vitrines de spectacle, au lieu des 65 prévues initialement.

Une programmation qui « bourdonne de culture »

Ainsi, le spectacle « Ottawa dans toute sa diversité », qui devait donner le coup d’envoi à l’édition 2021, aura plutôt lieu du 6 au 9 décembre prochain, soit 40 jours avant l’événement, afin de lancer officiellement les festivités du 40e anniversaire. Ces trois soirées seront toutefois présentées de façon virtuelle uniquement, sur le Facebook live de Réseau Ontario.

Sous la direction artistique de Stef Paquette, huit artistes représentant la diversité canadienne - dont le duo Geneviève et Alain, la chanteuse autochtone Mimi O’Bonsawin et l’auteur-compositeur-interprète albertain Paul Cornoyer - interpréteront sur scène des chansons reflétant l’identité francophone du pays.

« Le 40e devait avoir lieu avec une envergure importante. On n’a pas la même envergure [que prévue], mais on a quand même des offres de spectacles qui sortent de l'ordinaire. » — Une citation de Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario

Les Vitrines grand public seront quant à elles présentées en janvier 2022 au Centre des arts Shenkman. Les Franco-Ontariens Céleste Lévis, Marie-Clo et éemi, Mélissa Ouimet et Yao font partie des artistes qui y défileront sur scène. À cette liste s’ajouteront notamment le groupe québécois Damoizeaux, l’Acadiennne Chloé Breault, le Franco-Saskatchewanais Shawn Jobin et l’artiste autochtone Jocelyn Sioui.

Autres artistes à découvrir aux Vitrines grand public : Les Soliloques (ON)

Telecolor (ON)

Belle Grand Fille (QC)

Bermuda (QC)

Christian Marc Gendron et Manon Séguin (QC)

Claude Cormier (QC)

Diogo Ramos (QC)

Théâtre À l’Envers (Québec)

Les Bouches Bées (QC)

Les Surveillantes (MB)

Matt Boudreau (NB)

Patatrak (QC)

Sala (MB)

Sara Dufour (QC)

vice E roi (QC)

Une version précédente de cet article mentionnait que le groupe Les Surveillantes provenait du Québec. Il s'avère qu'il est issu du Manitoba.

Des nouveautés pour 2022

Parmi les nouveautés, le Petit Festival se déroulera du 19 au 21 janvier avec trois soirées thématiques : Art de la parole, Cabaret de l’humour et Concours de DJ.

L’objectif du Petit Festival est d’offrir une vitrine à des disciplines artistiques dont les artistes ont moins tendance à poser leur candidature pour Contact Ontarois.

Si la discipline ne soumet pas à Contact Ontarois, elle ne sera pas vue par les salles de spectacles, et si elle n’est pas vue par les salles des spectacles, c’est beaucoup plus complexe pour elle de se retrouver en tournée , explique Martin Arseneau. En créant ces soirées thématiques, on veut renverser la tendance.

Pour la première fois, Contact Ontarois offrira deux intégrales de théâtre et de danse, avec la pièce La Bulle de la compagnie franco-ontarienne Corpus Danse Projects (19 janvier) ainsi que deux créations des compagnies BouchardDanse et Danse K par K (21 janvier).

Les Vitrines jeunesses seront aussi de retour en 2022, devant 700 élèves de la région, au Musée canadien de l’histoire. Les élèves auront la chance de découvrir entre autres Ariane DesLions (QC), DJ UnPier (ON) et Raffy (QC).

Les inscriptions à l’événement Contact Ontarois sont désormais ouvertes au public.