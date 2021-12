Entrée libre : s’en mettre plein les yeux et les oreilles

ENTRÉE LIBRE / Alors qu'un tapis de neige recouvre désormais Québec, une abondance de propositions culturelles et sportives s'offre à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Michel Faubert au Théâtre Petit Champlain

Le conteur et musicien Michel Faubert Photo : Nadia Boulianne

L’art de la parole, Michel Faubert en a fait sa spécialité. Cette fois-ci, l’artiste présente le spectacle Le chant du silence, créé en 2019. Il propose de passer à travers son répertoire, de manière intime et poétique. Seul sur scène, Faubert interprète ses plus belles complaintes a cappella.

Le samedi 4 décembre, au Théâtre Petit Champlain, 19 h

Tanya Beaumont

Le chemin de Noël immortalisé sur disque

La harpiste, Valérie Milot. Photo : LEFAR

Le chemin de Noël, c’est la tradition musicale et spirituelle que Bernard Labadie a instaurée à Québec chaque année depuis 2016. Inspiré par la tradition des concerts annuels donnés à la chapelle du King’s College à Cambridge, Labadie nous offre une vision très personnelle du sens de Noël. L’enregistrement s'est déroulé au Palais Montcalm avec les choristes de La Chapelle de Québec, la contralto Marie-Nicole Lemieux, la harpiste Valérie Milot et l’organiste Richard Paré, sous la direction de Bernard Labadie. Aux chants connus se greffent des airs familiers et nouveaux, tant sacrés que profanes, français, anglais et allemands, tournant autour de la thématique de la Nativité. Le disque est offert en format disque et numérique. Cette nouvelle mouture magnifie la sérénité du chemin de Noël grâce au comédien Yves Jacques, qui narre des extraits de l’œuvre d’Ernest Myrand, de Baudelaire et de Rimbaud.

Le chemin de Noël, ATMA Classique

Patricia Tadros

L’exposition Mouvance

Marie Cliche présente ses oeuvres récentes à la Galerie Michel Guimont jusqu'au 12 décembre. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L’écrivaine, scénariste et artiste-peintre, Marie Cliche, expose ses tableaux les plus récents à la galerie Michel Guimont, à Québec. Les couleurs qui dansent sur ses toiles s’y trouvent entremêlées dans divers jeux de transparence. Le mouvement et l’imprévisibilité sont au cœur de la démarche de cette artiste originaire de Saint-Joseph-de-Beauce. Voilà une exposition intitulée Mouvance, qui porte bien son nom. Elle évoque la mobilité et la souplesse tout en suscitant l’émotion.

On pourra la découvrir jusqu’au 12 décembre, à la galerie Michel Guimont qui est située au 273, rue Saint-Paul.

Valérie Cloutier

Roméo et Juliette au Trident

Affiche de «Roméo et Juliette» Photo : Courtoisie/Le Trident / Stéphane Bourgeois

Plus belle histoire d’amour impossible selon la directrice artistique Anne-Marie Olivier, le classique de William Shaspeare Roméo et Juliette fait présentement l’objet d’une relecture par le Théâtre du Trident. Rébecca Déraspe en signe l'adaptation, alors que Jean-Philippe Joubert en a orchestré la mise en scène. Les comédiens Laurence Champagne et Gabriel Cloutier-Tremblay tiennent pour leur part les rôles-titres de la pièce.

Du 3 décembre au 12 décembre, avec une pause le 6 décembre, représentations en journée et en soirée. Pour information, visiter le site du Grand Théâtre de Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Kathleen Lavoie

La Coupe Vanier au Stade-Telus Université Laval

Coupe Vanier Quebec Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Pour la septième fois, la finale de la Coupe Vanier, emblème de suprématie du football universitaire canadien, sera présentée à Québec, samedi, à 13 h. Les champions de l'Ontario, les Mustangs de l'Université Western à London, affrontent les vainqueurs de la conférence de l'Ouest, les Huskies de l'Université de la Saskatchewan.

Pour les Mustangs, il s'agit d'une 15e présence en grande finale, eux qui ont remporté le trophée à sept reprises dont la dernière fois en 2017. Les Huskies sont de retour à la Coupe Vanier pour une 10e fois après une disette de 15 ans et vont tenter de remporter un premier sacre depuis 1998.

Les festivités d'avant-match débuteront à 10 h dans le stationnement du Stade Telus-UL. Le botté d'envoi sera effectué à 13 h.

Jean-Philippe Martin