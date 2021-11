Un premier discours du Trône axé sur la santé pour Heather Stefanson

Dans le premier discours du Trône du gouvernement depuis que Heather Stefanson est première ministre du Manitoba, la province s'engage à revoir les changements proposés au système de soins de santé dans les régions rurales, à veiller à ce que davantage d’infirmières demeurent dans la province après l'obtention de leur diplôme et à présenter une stratégie de lutte contre l'itinérance.

Dans un document d’une dizaine de pages obtenu par CBC lundi soir, le discours du Trône présente les premières tentatives du gouvernement de Mme Stefanson pour se démarquer de son prédécesseur, Brian Pallister.

Le discours sera lu par la lieutenante-gouverneure du Manitoba, Janice Filmon, mardi après-midi.

La province y réitère son engagement, annoncé durant l’été, de créer 400 places pour former des infirmières dans les universités. Ce qui est nouveau, c’est qu’une vingtaine d’entre elles seront formées au Collège universitaire du Nord à Thompson. Selon le discours, la région sanitaire du Nord promet d’embaucher toutes les nouvelles diplômées du programme en 2023.

De plus, [le Manitoba] veillera à ce que chaque diplômée reçoive une offre d’emploi ici, au Manitoba, dont les détails seront annoncés ultérieurement , peut-on lire dans le document.

Examiner les soins de santé au rural

Le gouvernement entend s’attaquer aux soins de santé en milieu rural, en revoyant les réformes des établissements et les changements qui étaient proposés jusque-là pour les régions rurales.

Le gouvernement s’engage à augmenter la liste des types de cancers présumés considérés comme des maladies du travail chez les pompiers.

Le syndicat des pompiers de Winnipeg avait appuyé la candidature de Heather Stefanson pendant sa campagne à la direction du parti.

Le discours du Trône réitère plusieurs engagements précédents de la première ministre sur l’augmentation de la capacité dans les soins intensifs et la création d’un groupe de travail pour s’attaquer aux retards dans les chirurgies.

L’association des médecins de la province Doctors Manitoba estime à 136 000 le nombre d’interventions chirurgicales et de procédures médicales reportées.

La province travaillera par ailleurs à une stratégie sur le sans-abrisme au cours de l’hiver en utilisant une approche gouvernementale globale .

La première ministre entend en outre développer une stratégie renouvelée pour les aînés , investir davantage dans les refuges pour les familles aux prises avec la violence, et développer un plan de reprise économique qui accorde une priorité aux familles monoparentales, aux jeunes Autochtones et aux personnes avec handicap.

Le gouvernement s’engage en outre à s'assurer que les producteurs agricoles et les transformateurs alimentaires ont accès à de l’eau en quantité suffisante.

Le gouvernement veut parvenir à un accord avec la Ville de Winnipeg quant au financement des améliorations à sa plus grande usine de traitement de l’eau potable, et s’engage à collaborer avec le gouvernement fédéral pour améliorer les infrastructures dans les communautés des Premières Nations.

Le financement des universités et l'économie

Sur le plan économique, la première ministre s’engage à développer des cadres stratégiques pour le capital de risque et l’énergie verte, à augmenter et cibler l’immigration, à investir davantage dans la formation et à travailler envers une meilleure reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues à l’étranger.

Le discours du Trône s'engage aussi à changer la formule de financement de l’enseignement postsecondaire, sans fournir plus de détails.

Des réactions

Lors d’une entrevue, lundi après-midi, le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, a déclaré que son parti demanderait au gouvernement de rendre des comptes sur les mesures mises en place dans le système de santé.

À moins qu’il y ait une rupture claire de l’approche de M. Pallister et des ses coupures dans les soins de santé, il ne s'agit vraiment que de la continuation de son héritage , a déclaré Wab Kinew.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a déclaré lundi après-midi que Mme Stefanson doit offrir une orientation claire [...] autre que de dire qu'[elle] sera à l’écoute .

Le discours du Trône ouvrira la quatrième session de la 42e Législature. Durant cette courte session de huit jours, certains projets de loi doivent être présentés, indique le gouvernement.

Avec les informations de Bartley Kives et Ian Froese