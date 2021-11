Québec dévoilera bientôt son plan pour créer des postes de fonctionnaires en région

On va donner des cibles aux différents ministères, avec des cibles de régionalisation par région , a déclaré la députée de Champlain et présidente du Conseil du Trésor, sans vouloir donner plus de détails sur la réalisation de cette promesse électorale.

En septembre 2018, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’était engagée à décentraliser 5000 postes de fonctionnaires qui se trouvent actuellement principalement à Québec, d’ici 10 ans.

À savoir où se trouveront les postes en région, ce n’est pas le gouvernement du Québec, comme tel, qui va décider ça , a déclaré Sonia LeBel qui laisse entendre que des lignes directrices seront annoncées sous peu.

« On va s’assurer, avec les ministères et les organismes, de cibler les MRC au Québec qui ont le plus fort niveau de dévitalisation, mais avec aussi un bassin de population qui va permettre de répondre aux besoins d’affichage et un taux de chômage qui est en concordance. » — Une citation de Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’administration gouvernementale

À écouter : Sonia LeBel en entrevue à l’émission Toujours le matin

La MRCMunicipalité régionale de comté de Mékinac a de bonnes chances d'accueillir des postes de fonctionnaires, selon la députée élue dans ce secteur.

Si on parle de dévitalisation en Mauricie, ce n’est pas la seule, mais la MRCMunicipalité régionale de comté de Mékinac fera très certainement partie des indicateurs qui seront ciblés par les différents ministères et organismes , a déclaré Sonia LeBel.

Il y a un an, Radio-Canada révélait que 26 postes de fonctionnaires avaient été transférés en Mauricie et 12 au Centre-du-Québec.