La Corporation de transport adapté de Sept-Îles augmente ses tarifs

Le conseil municipal de Sept-Îles lors de sa séance, lundi soir, a autorisé l’organisme à augmenter ses prix.

Les déplacements dans les secteurs périphériques de la ville coûteront aussi plus cher en fonction du kilométrage parcouru.

Selon le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, cette augmentation était nécessaire puisque les tarifs n'avaient pas été indexés depuis 10 ans.

Le directeur général de la ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Après 10 ans on ne paye pas le gaz le même prix. Si on parle des assurances, des choses comme ça, aussi, c'est beaucoup plus cher. Alors c'est une indexation qui était vraiment due à cause des manques à gagner qui existaient à cause de ça .

La hausse des tarifs s'explique aussi par une très forte diminution de la demande pour le transport adapté, l'an dernier en raison de la pandémie.

Alors que la Corporation de transport adapté de Sept-Îles prévoyait environ 20 000 transports de personnes comme en 2019, elle n'en a effectué que 7000 en 2020.