Chute mortelle à London : des balustrades n’étaient pas aux normes, selon un rapport

Les inspecteurs qui se sont rendus 400, rue Lyle ont constaté que le balcon d'où l'enfant d'un an est tombé le 2 octobre présentait un espace entre le garde-corps et le mur du balcon d'une largeur de 150 mm, soit 50 % de plus que ce que le code du bâtiment de l'Ontario autorise.

Selon le rapport, un autre logement de la tour de l'est de London présentait un écart de 70 % supérieur à ce que la province autorise.

Les interstices de plus de 100 mm dans les glissières de sécurité sont interdits en Ontario.

Ses parents disent que le balcon n'était pas sécurisé. Photo : Radio-Canada / Soumise par la famille d'Inayah

Le rapport révèle également que le garde-corps de l'un des appartements n'atteignait pas la hauteur requise de 1070 mm. Une autre unité à laquelle les inspecteurs n'ont pas eu accès présenterait aussi le même problème.

Une conception problématique

Tous les logements présentant un écart entre le garde-corps du balcon et le mur se trouvaient au même étage de l'immeuble, le 21e.

Manish Patel, qui vit dans l'appartement voisin de celui de la famille de la petite Inayah, a fait réparer son garde-corps parce qu'il n'était pas aux nomes non plus.

Les interstices entre le mur et le garde-corps dépassent la limite imposée dans le code de construction de la Ville de London. Photo : Radio-Canada / James Chaarani

La totalité de la balustrade a été repoussée pour combler l'espace ouvert. La taille de son balcon en est par conséquent réduit.

Avant l'accident de la petite fille, il n'avait pas remarqué le problème. Il l'a constaté qu'après l'incident du mois dernier.

Je ne sais pas comment ils ont pu approuver cette conception , dit-il.

Selon Rad Vuciecvich, directeur du développement et de la construction chez Medallion Corporation, propriétaire de l'immeuble, les sept garde-corps ont depuis été réparés conformément aux normes.

Avec des informations de CBC