Les intempéries provoquent des pannes de courant en Nouvelle-Écosse

Les pannes paralysaient plus de 10 000 foyers vers 8 h 30, selon le site internet du fournisseur Nova Scotia Power. Il y avait encore plus de 5800 foyers dans le noir vers 9 h 15.

L’entreprise estime que le courant pourrait à certains endroits n'être rétabli que durant la soirée.

Les écoles sont fermées au Cap-Breton à cause des pannes et du mauvais temps. C’est notamment le cas du Centre scolaire Étoile de l'Acadie, de l’École NDA et de l’École Beau-Port, annonce le Conseil scolaire acadien provincial.

La tempête de vent et de pluie se déplace sur le Cap-Breton et l’Île-du-Prince-Édouard et se dirige vers Terre-Neuve.

Plus de pluie à venir

Les résidents de la partie continentale de la province peuvent s’attendre à recevoir de 10 à 20 mm de pluie supplémentaire mardi, mais ceux des comtés de Pictou et de Guysborough pourraient en recevoir jusqu’à 50 mm de plus, selon la météorologue Tina Simpkin, de CBCCanadian Broadcasting Corporation . Le Cap-Breton peut recevoir pour sa part jusqu’à 70 mm de pluie mardi.

Des vents forts pouvant atteindre 80 km/h avec de possibles rafales à 100 km/h sont prévus le long de la côte.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un arbre à Halifax vraisemblablement renversé par le vent. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Environnement Canada maintient ses avertissements de pluie et de vents pour presque toute la province mardi matin.

Un peu de neige pourrait se mêler à la pluie plus tard dans la journée au fur et à mesure que les températures vont descendre, prévoit Tina Simpkin.

Des traversées annulées

La société Marine Atlantique a annulé les services de ses traversiers entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, mardi.

La plupart des vols sont à l’heure prévue à l’aéroport international Stanfield à Halifax. Seuls quelques vols sont annulés. L’horaire des vols à l’aéroport de Sydney n’est pas perturbé.

Les traversiers de l’entreprise Northumberland desservent à nouveau la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard à compter de 9 h 30. Le pont de la Confédération est ouvert à toute circulation.