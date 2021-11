L’Expo Habitat sera de retour à Saguenay en 2022

L’événement, qui se tiendra encore au Pavillon sportif de l’Université du Québec à Chicoutimi, aura lieu du 3 au 6 mars.

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) est convaincue que le public sera au rendez-vous une fois de plus, surtout que la rénovation est devenue un passe-temps pour plusieurs propriétaires pendant la pandémie et les longs mois de confinement.

L’Expo Habitat réunira au même endroit plus d’une centaine d’experts. Ce sera notamment l’occasion de découvrir les dernières tendances en décoration et les nouvelles avancées en matière de construction.