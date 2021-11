Les libéraux en Ontario promettent un rabais de 8000 $ sur les véhicules électriques

Le premier ministre conservateur Doug Ford avait aboli le programme d'incitatifs après avoir pris le pouvoir en 2018.

Malgré la chute des ventes de véhicules électriques en Ontario depuis, M. Ford refuse d'offrir une remise à l'achat de véhicules électriques, affirmant qu'il n'aidera pas des millionnaires à s'acheter une voiture de luxe.

Seules les voitures de 55 000 $ et moins seraient admissibles au rabais de 8000 $ qu'offriraient les libéraux, indique un représentant du parti, exception faite des véhicules de 7 places et plus pour lesquels le plafond serait de 60 000 $.

Les libéraux doivent aussi promettre une aide de 1500 $ pour l'installation d'une borne de recharge à la maison dans leur plateforme électorale.

La province couvrirait aussi 30 % du coût d'installation d'une borne de chargement dans les terrains de stationnement, les lieux de travail et les immeubles d'appartements, doit annoncer M. Del Duca mardi.

Le NPD et les verts promettent eux aussi des incitatifs à l'achat de véhicules électriques, s'ils sont élus en juin prochain.

Avec des renseignements fournis par CBC News