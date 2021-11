Traverse vers Saint-Siméon : le maire Bastille veut rencontrer le ministre des Transports

Il fait de ce dossier sa priorité et celle de son conseil pour la prochaine année. C'est d'ailleurs en abordant ce sujet qu'il a ouvert sa première séance du conseil municipal en tant que maire de Rivière-du-Loup, lundi soir.

Il compte notamment rencontrer le ministre des Transports, François Bonnardel, afin d'en discuter.

« On travaille sur des solutions à présenter à M. Bonnardel et on ne veut pas soumettre ça à la STQSociété des traversiers du Québec . On ne veut pas avoir d'intermédiaire entre nous et le ministre des Transports. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

L'an dernier, la Société des traversiers du Québec (STQ) a entamé une étude afin de déterminer si le service de traverse entre la rive sud du fleuve et Saint-Siméon demeurera à Rivière-du-Loup ou déménagera à Cacouna. Quelques mois plus tard, la Ville de Rivière-du-Loup demandait à la STQSociété des traversiers du Québec de revoir le mandat de son étude afin que le choix du navire et les problèmes de sédimentation du port de Rivière-du-Loup fassent partie des enjeux étudiés.

Le nouveau conseil municipal entend maintenant continuer à suivre ce dossier de près. Selon le maire Bastille, il est possible d'assurer le développement du port de mer de Cacouna sans y déménager le service de traversier. Le port industriel de Gros-Cacouna est un vecteur économique important , dit-il. Il est sous-utilisé au niveau des navires qui arrivent là. Donc il faut trouver une solution pour mousser ce port-là , considère-t-il.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Mario Bastille estime cependant que le port de Rivière-du-Loup doit continuer à s'occuper du touristique , tandis que le port de Gros-Cacouna pourrait avoir une vocation plus industrielle. Par contre, il ajoute que l'emplacement du port de Gros-Cacouna pourrait limiter son développement.

Il faut considérer la pouponnière du béluga. [...] Si on amène la traverse à Cacouna, ça va amener une circulation qui est quand même non négligeable , dit-il.

Il estime que le sort de la traverse Rivière-du-Loup–St-Siméon devra faire partie des enjeux débattus de la prochaine élection provinciale.

