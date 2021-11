Le discours du Trône devrait reprendre les promesses électorales des libéraux

On s'attend à ce que le discours du Trône soit court et sans surprise, et qu'il reprenne les thèmes énoncés dans le programme libéral au cours de la récente campagne électorale, qui a produit une deuxième minorité libérale consécutive.

L'aspect le plus novateur du discours pourrait bien être la personne qui le prononcera : Mary Simon, la première personne autochtone à occuper le poste de gouverneure générale du Canada.

Mme Simon, une Inuite de Kuujjuaq, situé dans le nord-est du Québec, lira le discours dans la salle du Sénat devant un auditoire composé de dignitaires, de sénateurs et d'une poignée de députés – une foule beaucoup moins nombreuse que d'habitude en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le discours devrait esquisser les grandes lignes du mandat donné au Parlement par les Canadiens au cours des dernières élections : en finir avec la COVID-19 et reconstruire une économie plus résiliente, plus équitable et plus verte.

Le discours réitérera également ce que le gouvernement considère comme les principaux piliers de la croissance économique, notamment le logement abordable, des mesures plus agressives en matière de changement climatique et la conclusion des négociations avec les provinces récalcitrantes sur un système national de garderies à 10 $ par jour.

On s'attend également à ce que le discours réitère les engagements du gouvernement à rendre le pays plus sûr, plus inclusif et à poursuivre la réconciliation avec les Autochtones.

Les discours du Trône fournissent rarement beaucoup de détails et celui-ci ne devrait pas être différent. Un plan plus détaillé apparaîtra plus tard dans les lettres que M. Trudeau adressera à chacun de ses ministres pour leur donner des ordres spécifiques.

Le programme législatif promet d'être très chargé et débutera mercredi.

Il est aussi clair que les libéraux ont cette fois l'intention d'avancer rapidement sur leurs priorités, malgré leur statut minoritaire qui les rend dépendants des partis d'opposition pour faire adopter des lois et survivre aux votes de confiance.

Avant le congé pour le temps des fêtes le 17 décembre, le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Mark Holland, souhaite faire adopter quatre projets de loi prioritaires :