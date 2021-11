La Ville de Rouyn-Noranda adhère à la déclaration « Unis pour le climat »

Durant la campagne électorale, la mairesse réélue Diane Dallaire avait pris des engagements en matière d'environnement.

J'avais pris l'engagement, dans un premier temps, d'adhérer à l'engagement de l'UMQ "Unis pour le climat" pour démontrer clairement qu'on souhaite que l'environnement, les changements climatiques, ce soit le moteur de nos décisions , affirme Mme Dallaire.

Le comité environnement mis sur pied au cours des derniers mois se réjouit des différentes mesures mises en place par la Ville ces dernières années, dont le remplacement de la flotte de véhicules par des véhicules électriques, l'aménagement de pistes cyclables ou la collecte des matières organiques, mais admet qu'il reste beaucoup à faire.

On regarde vers l'avenir et on veut quelque chose de plus global, qui va toucher l'ensemble des services de la Ville de Rouyn-Noranda et l'ensemble du territoire aussi , souligne Samuelle Ramsay-Houle, présidente du comité environnement et conseillère du quartier Évain.

Mme Ramsay-Houle dit avoir suivi de près les engagements des différents candidats à la mairie en matière d'environnement lors de la dernière campagne électorale et s'engage à s'assurer que les promesses faites par Mme Dallaire soient étudiées.

« C'est en conseil qu'on va voir si on va de l'avant ou non avec ces propositions-là. C'est sûr qu'il faut qu'on les analyse aussi avec les équipes de la Ville, c'est quoi les tenants et aboutissants, c'est quoi les coûts, c'est quoi les impacts de ces engagements-là, mais c'est sûr que ça va être analysé assez rapidement. » — Une citation de Samuelle Ramsay-Houle, présidente du comité environnement

Une rentrée chargée

À peine assermenté, le nouveau conseil municipal a dû se lancer dans l'étude du prochain budget de la Ville, qui doit être déposé le 13 décembre.