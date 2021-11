Une section de l’Hôpital de Gatineau évacuée après la fuite d’un produit dangereux

Dans un courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais précise que ce secteur a été rapidement évacué et un périmètre de sécurité a été mis en place .

Aucune personne n’a été incommodée par la fuite, ajoute-t-on.

Au moment de publier cet article, la situation était maîtrisée et le secteur de la buanderie isolé, selon les informations du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Tous les services de l’hôpital demeurent fonctionnels et aucun autre secteur n’est touché par cet incident , assure-t-on par ailleurs.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau, l’incident a été rapporté peu avant 17h30. Photo : S.B.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), l’incident a été rapporté peu avant 17 h 30.

La police de Gatineau n’a toutefois pas été appelée à intervenir sur place, mais l’équipe d’HAZMAT d’Ottawa a été demandée en renfort.

Pour l’heure, on ne sait pas quel type de liquide ni quelle quantité a été déversée, pas plus qu'on ne connaît les causes de cet incident.