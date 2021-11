Une nouvelle ère s’amorce au conseil municipal de Bécancour

C’est une séance publique du conseil municipal de Bécancour presque historique qui a eu lieu lundi soir. D’abord, les six nouveaux élus, dont la mairesse Lucie Allard, ont fait leur arrivée autour de la table du conseil. Et des citoyens ont pu être témoins de leurs échanges, une première depuis le début de la pandémie.

Pour se préparer, les élus ont participé à une rencontre dans la journée avec les directeurs de service et le directeur général de la Ville. Même s’ils n’ont pas eu la chance d’échanger sur l’ensemble de leurs préoccupations, la mairesse indique que ce l’occasion lors des rencontres en vue de l’adoption du cadre financier.

Ce n’est pas ce soir vraiment qu’on vient changer le monde. Mais pour les prochaines réunions du conseil, on va plancher sur le cadre budgétaire. Déjà, avec le nouveau conseil, on travaille à développer une vision commune de notre ville, à travailler ensemble, à collaborer. C’est vraiment stimulant, on forme vraiment une bonne équipe, on est vraiment contents de la chimie qui opère entre nous , explique Lucie Allard, qui a succédé à Jean-Guy Dubois à la tête de la ville, en entrevue au Téléjournal Mauricie–Centre-du-Québec.

Le principal défi du présent conseil municipal est de prendre connaissance de l’avancement de certains dossiers. C’est presque l’entièreté des élus qui ont nouvellement fait leur arrivée, alors que seul Pierre Moras, reconduit comme maire suppléant, a été réélu à son poste de conseiller.

C’est vraiment un apprentissage accéléré, mais on est très fiers de nous pour une première séance, on sent qu’on est vraiment bien préparés! , souligne Mme Allard, au micro de l’émission En direct.

À la fin de la séance, le candidat défait à la mairie et ancien conseiller municipal Denis Vouligny a pris la parole pour souhaiter la meilleure des chances au nouveau conseil. Après votre mandat, je vous souhaite d’être aussi fier de vos accomplissements et expériences enrichissantes que je le suis aujourd’hui après le mien. Je vous remercie et félicitations pour votre travail.

Le dossier des gaz de schiste à l’avant-plan

Un des premiers dossiers sur lesquels les élus de Bécancour devront se pencher est celui des gaz de schiste.

En Gaspésie, une filiale de Ressources Utica a contesté en cour le refus du gouvernement provincial de lui octroyer une autorisation de forage. L’entreprise voudrait démarrer un projet-pilote de géothermie profonde à Bécancour à partir d’anciens puits d’exploration creusés pour l’exploration du gaz de schiste.

Au printemps dernier, un groupe de citoyens s’était inquiété du lobbyisme de Ressources Utica auprès du gouvernement provincial pour ce projet.

Le conseil municipal a l’intention d’être très à l’affut de ce qui se passe en Gaspésie, assure la mairesse.

Deux résolutions en lien avec des demandes de renouvellement d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’établissement et l’exploitation d’un site à forages multiples existant ainsi que, accessoirement, l’utilisation d’un chemin d’accès existant ont été adoptées. Celles-ci doivent être renouvelées aux 10 ans.

Le rôle de la Municipalité à ce niveau-là est seulement d’analyser les demandes qui seront présentées à la CPTAQ et de mentionner si c’est conforme ou non. Donc c’est loin de donner un accord sur l’exploration ou un projet-pilote. On n’en est vraiment pas là. On va vraiment demeurer très vigilants pour la suite des choses , précise Lucie Allard.

« Pour nous à la Ville, on souhaite que le moratoire du gouvernement du Québec soit maintenu. » — Une citation de Lucie Allard, mairesse de Bécancour

Une citoyenne a d’ailleurs profité de la période de questions aux élus pour leur faire part de ses inquiétudes sur le sujet et s’enquérir de la position de la Ville à cet égard.