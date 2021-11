Les travailleurs ont besoin de plus de protection contre les ours, selon un juge

Un juge de la Cour provinciale de l’Alberta recommande de rendre obligatoire la formation sur la sécurité liée aux ours pour les personnes travaillant à proximité de l’habitat de ces mammifères et d'installer des clôtures électrifiées pour prévenir les attaques.

Le rapport du juge James Jacques a été rendu public lundi. Il fait suite à une enquête publique entourant la mort en 2014 de Lorna Weafer, une employée de la pétrolière Suncor. La femme de 36 ans a été tuée par un ours alors qu'elle marchait dehors vers un bâtiment de son lieu de travail, au nord de Fort McMurray.

Quatre recommandations

Le document fait état de quatre recommandations.

Il recommande d’abord une formation sur la sécurité liée aux ours pour les personnes travaillant à proximité de l’habitat de ces mammifères, même s’ils ne travaillent pas dans la forêt.

Le rapport recommande également d’installer des clôtures électrifiées si possible afin d'empêcher les ours d’approcher des travailleurs.

Les personnes travaillant dans des régions à haut risque devraient recevoir une formation concernant les mesures de dissuasion contre l’animal et avoir en leur possession du répulsif à ours.

Le juge recommande finalement à la province de développer des standards de sécurité liés aux ours pour l’industrie.

Les armes à feu : pas une solution

Les collègues de Lorna Weafer n’avaient pas accès à une arme à feu lors de l’attaque fatale.

Dans son rapport, le juge Jacques souligne que l’usage d’une arme à feu lors d’une attaque d’ours peut comporter des dangers. Le projectile destiné à l’animal peut par exemple atteindre la victime.

Cela demanderait une excellente précision de tir ou d’être très près de l’animal. Quiconque tenterait de [tirer] porterait une grande responsabilité sur ses épaules , écrit-il.

Lors de l’enquête publique tenue en juin à Fort McMurray, le père de Lorna Weafer a déclaré qu’une personne se faisant attaquer par un ours voudrait que quelqu’un tente d'abattre l’animal avec une arme à feu.

Le juge Jacques indique cependant qu’avoir au moins une personne armée sur chaque site de Suncor créerait un danger en soi .

Sur un site aussi grand qu’une usine de Suncor, cette option n’est pas envisageable , dit-il.

Le juge ajoute que d’avoir des armes à feu sous clé sur les sites de la pétrolière au lieu d’un garde armé engendrerait des problèmes logistiques.

Cela accroîtrait les risques , réitère-t-il.

Selon lui, cette option nécessiterait la présence d’un employé formé à cet effet et responsable des armes et des munitions sur chaque site.

James Jacques affirme qu’il n’est pas en mesure de faire des recommandations concernant l’utilisation d’armes à feu dans le contexte de la mort de Lorna Weafer.

Protocoles de sécurité chez Suncor

Depuis la mort de la jeune femme, Suncor a amélioré ses protocoles de sécurité liés aux animaux sauvages, selon le porte-parole de l’entreprise, Sneh Seetal.

Des agents de la faune chargés de surveiller la présence d’ours sont par exemple présents sur les sites de travail de la pétrolière.

L’entreprise a également étendu ses formations en sécurité en plus d’émettre des avis et des alertes en matière d’animaux sauvages.

De plus, certains employés peuvent porter du répulsif à ours et des clôtures électrifiées ont été installées à certains endroits.

Sneh Seetal précise que Suncor n'a recensé aucun incident impliquant des ours depuis 2014.

Notre priorité est toujours la sécurité de nos employés , dit-elle.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère du Travail, Joseph Dow, affirme qu’il n’y a eu aucun incident potentiellement dangereux, incident à signaler ou demande relative à la prestation d'indemnités d'accidents de travail liés aux ours au cours des cinq dernières années.

Il ajoute que beaucoup d’employeurs dans la région de Wood Buffalo ont mis en place des protocoles de sécurité liés aux ours respectant les lois sur la santé et la sécurité au travail.

Avec les informations de Jamie Malbeuf