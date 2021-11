Discours du Trône au Manitoba : l’espoir d’une nouvelle relation pour les Autochtones

Le vice-président de la Fédération métisse du Manitoba pour la région de Winnipeg, André Carrier, estime qu'il faut tourner la page sur la relation entre la Fédération et le gouvernement précédent de Brian Pallister.

C’est un nouveau chapitre dans la province. Demain, on va écouter de très près pour voir comment elle va changer les relations avec les Autochtones et surtout avec les Métis.

M. Pallister a quitté son siège de premier ministre à la fin août et son siège de député de Fort Whyte en septembre, dans la foulée de déclarations controversées sur la colonisation du Canada.

En juillet, le premier ministre du Manitoba affirmait que la colonisation du Canada avait été menée avec de bonnes intentions.

La nouvelle première ministre Heather Stefanson a été assermentée le 2 novembre, après sa victoire serrée contre sa rivale Shelly Glover lors de la course à la direction du parti qui s’est clôturée le 30 octobre.

Le politicologue Raymond Hébert Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

Le professeur émérite en sciences politiques à l’Université de Saint-Boniface, Raymond Hébert, croit pour sa part que le dossier des relations avec les Autochtones doit avoir une place importante pour le gouvernement Stefanson.

C’est facile d’établir de grands principes, on s’entend tous sur les grands principes. Il faut un peu de spécificité je dirais et si on ne trouve pas ça dans le discours du Trône, je pense que Mme Stefanson va perdre de la crédibilité dans ce dossier-là.

Le discours du Trône sera prononcé vers 13 h 35 et diffusé sur le site Internet de la province.

Le gouvernement progressiste-conservateur y dévoilera ses priorités pour la prochaine session parlementaire.

Heather Stefanson a fait part lundi, lors du congrès annuel de l’Association des municipalités du Manitoba, que le discours serait d’un ton traditionnel et généraliste.

Avec les informations d'Émile Lapointe