Le Village Noël Temiskaming est annulé

Le Village Noël Temiskaming, qui devait avoir lieu sur le terrain de la Foire d’automne de New Liskeard du 25 au 27 novembre, a été annulé en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans la région.

L’organisatrice en chef du Village Noël Temiskaming, Réjeanne Bélisle-Massie, indique que la décision a été prise après avoir consulté le bureau de santé publique régional et le comité organisateur.

Nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré toutes les précautions que nous devions mettre en place, les risques étaient trop élevés pour la transmission du virus , écrit-elle dans un communiqué.

Les Services de santé du Timiskaming ont détecté 79 cas de COVID-19 depuis le début du mois de novembre, dont 57 dans les 7 derniers jours.

« Notre priorité est la sécurité et le bien-être des nombreux artisans, artistes, interprètes, bénévoles et travailleurs municipaux qui travaillent sans relâche pour organiser cet événement festif et pour les nombreux visiteurs qui célèbrent avec nous notre joie de vivre au Village Noël. » — Une citation de Réjeanne Bélisle-Massie, organisatrice en chef du Village Noël Temiskaming

Nous devons continuer à encourager tout le monde à se faire vacciner! Nous sommes impatients de revenir en 2022 avec un Village Noël Temiskaming renouvelé , ajoute Mme Bélisle-Massie.

L’événement devait regrouper cette année 32 kiosques d’artistes, d’artisans et de vendeurs de nourriture, en plus de plusieurs jeux et activités pour toute la famille.

Les organisateurs de l’événement avaient annoncé en mai que l’événement, qui se tenait depuis 2014 au centre-ville, changeait d’emplacement en raison de la popularité grandissante de l’événement.