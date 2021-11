Les autrices d’un rapport sur le racisme et la discrimination à Sherbrooke concluent notamment que certaines institutions semblent « invisibiliser » les enjeux de racisme.

Le rapport, rédigé par le Comité contre le racisme et les discriminations de l’Instance de concertation en immigration, a été présenté lundi soir lors du premier comité plénier public du nouveau conseil municipal.

Des représentants de la Ville de Sherbrooke, de l’Office municipal d’habitation, du Service de police de Sherbrooke et de l’Université de Sherbrooke ont notamment été rencontrés par les autrices.

« Il y a un aveuglement [des institutions], on pourrait dire. Faut travailler sur ce biais. » — Une citation de Michèle Vatz-Laaroussi, professeure associée à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke

Il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire auprès des institutions, parce que le fait est que les institutions ne voient pas le racisme et la discrimination , a déclaré devant les élus la professeure associée à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke et co-autrice du rapport, Michèle Vatz-Laaroussi.

Les autrices font pourtant état d’une trentaine de situations de racisme rapportées par des résidents de Sherbrooke.

Une politique et un plan d’action municipal

Selon Mme Vatz-Laaroussi, il est important de promouvoir la diversité, mais aussi de lutter contre le racisme. L’importance de mettre en œuvre une politique et un plan d’action, c’est ce qui permettrait d’élaborer une stratégie et d’avoir des objectifs à court, moyen et long terme , a souligné la professeure.

« Faut qu’on détermine un espace spécifique au racisme et à la discrimination à la Ville de Sherbrooke dans un plan. » — Une citation de Michèle Vatz-Laaroussi, professeure associée à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke

Les autrices du rapport ont également recommandé d’instaurer une méthode de collecte de données concernant le profilage racial dans certaines institutions, dont le Service de police de Sherbrooke. Aucune donnée de ce genre n’est actuellement colligée par le SPSService de police de Sherbrooke .

De manière générale, le comité recommande de faire un portait clair du phénomène pour être en mesure de suivre son évolution dans le temps.

Il est également proposé de créer un organisme régional indépendant pour recevoir les plaintes et accompagner les victimes de racisme et de discrimination.

Au total, le comité a formulé 14 recommandations générales et 36 recommandations spécifiques dans son rapport.