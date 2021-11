SaskPower installera des compteurs intelligents dans les résidences de la province

Cette initiative survient après le succès d'un projet pilote lors duquel 17 000 résidents ont reçu les compteurs.

Les compteurs intelligents s'inscrivent dans nos efforts de bâtir un réseau électrique moderne , indique le ministre responsable de SaskPower, Don Morgan.

Il explique qu'il y a des avantages pour les clients de la société d'État.

Ces compteurs permettront à SaskPower d'intervenir plus rapidement en cas de pannes de courant, de remettre des factures plus précises et d'offrir un compte rendu détaillé sur l'utilisation de l'électricité.

Grâce aux compteurs, SaskPower sera en mesure d'identifier une panne de courant plus rapidement. Pour l'instant, les clients rapportent les pannes.

Nous sommes satisfaits des résultats du projet pilote , souligne le président-directeur général de SaskPower, Mike Marsh, ajoutant qu'il entrevoie de façon positive l'installation de ces compteurs à l'échelle de la province.

Les clients de la société d'État recevront leur compteur intelligent au cours des prochaines années. Ce retard est attribuable à la pénurie de micropuces dans le monde.

En plus des 17 000 compteurs qui seront installés chez des particuliers, 45 000 compteurs commerciaux et industriels ont aussi été installés dans la province.