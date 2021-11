De bonnes nouvelles à Abbotsford

Une digue en partie réparée, une station de pompage fonctionnelle et un ordre d'évacuation annulé. Après le chaos de la semaine dernière à Abbotsford, la municipalité se relève peu à peu, mais des défis restent.

Nous avons de bonnes nouvelles , raconte le maire d'Abbotsford, Henry Braun. Entre autres, la Ville indique que l'ordre d'évacuation pour les propriétés situées au nord de l'autoroute 1 entre Sumas Way et Whatcom Road a été rétrogradé en alerte. Cependant, les résidents de cette zone vont devoir faire preuve de patience avant de pouvoir regagner leur domicile.

Je sais que les gens ont hâte de retourner dans leurs maisons et leurs entreprises, mais il est de la plus haute importance que nous nous assurions qu'ils puissent le faire en toute sécurité , précise le maire Braun.

Il ajoute que des évaluations rapides des dommages sont en cours dans la zone où l'ordre d'évacuation a été levé. Un moyen selon lui de déterminer si la structure d’une maison ou d’un immeuble peut être réintégrée en toute sécurité ou si des travaux supplémentaires sont nécessaires.

Baisse du niveau de l'eau

Lors du point de presse, le maire d'Abbotsford a également annoncé d’autres bonnes nouvelles. Les vannes de la station de pompage Barrowtown sont complètement ouvertes.

Cela signifie qu'à ce stade, l'eau continue de s'écouler directement de la rivière Sumas vers le fleuve Fraser , raconte Henry Braun.

Également, des équipes continuent à réparer les dégâts causés par les inondations, notamment en aidant à la restauration complète de la digue. Des ouvriers travaillent jour et nuit d’arrache-pied pour la réparer, selon le maire.

Avec tous ces efforts, nous avons vu les niveaux d'eau baisser de près de 18 centimètres dans le lac Sumas depuis qu’une brèche de la digue a été colmatée [dimanche] .

Seule ombre au tableau : de nouvelles intempéries sont attendues en Colombie-Britannique au cours de la semaine.

Nous avons besoin que les niveaux d'eau baissent pour pouvoir faire une grande partie de ce travail , explique Henry Braun.

Une nouvelle rivière atmosphérique

Chaque jour, nous commençons à voir de plus en plus de lueurs d'espoir et de bonnes nouvelles. Mais,nous sommes encore loin d'être hors de danger.

Environnement et Changement climatique Canada a émis des avertissements pour la Colombie-Britannique pour cette semaine. De 40 à 70 mm de pluie sont attendus jeudi et vendredi, et d’autres précipitations sont prévues la semaine prochaine.

Nous surveillons de près la météo , explique le maire Braun. Il dit travailler avec Emergency B.C. et Environnement Canada afin de pouvoir mieux planifier les prochains jours.

Dimanche, l’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 29 novembre à Abbotsford.